Man bliver aldrig for gammel til karate

Ringsted - 27. december 2019 kl. 13:10

Der er stille i lokalet, bortset fra træneren, der lavmælt giver nogle kommandoer. Man fornemmer koncentrationen, når medlemmerne træner karate i Ringsted Shotokan Karate-Do Kai JKA

Lørdag formiddag før jul var salen fyldt til træning. Efterfølgende var der morgenmad og hygge, og så var der ellers fælles arbejdsdag.

Klubben skulle have lagt måtter på gulvet, for trægulvet er for hårdt at træne på. Det skyldes, at der er en gulvbelægning af tyndt træfinér og under det er der beton.

Kommunen har givet penge til en del af gulvbelægningen og resten af beløbet står klubben selv for.

Ringsted Shotokan Karate-Do Kai JKA har cirka 40 medlemmer, hvoraf de 10 er børn. Klubben ser gerne, at der kommer nogle flere på børneholdene.

Ringsted er så vidt vides den ældste karateklub i Ringsted, men siden er der kommet to mere.

- Man skal kæmpe lidt for at gøre os anderledes, siger Jacob Bang Hansen, der er træner både på børne- og voksenhold.

- Der er et stort fællesskab, og de er superdygtige til at undervise. Der er fælles ejerskab, fortæller klubbens formand Sania Kürstein.

Sport for alle

Karate er for alle.

- Jeg startede for to år siden. Det kan man godt, også efter man er fyldt 50 år, siger Sania Kürstein.

Hun har to døtre, som har gået til karate, og fremhæver det som en god familiesport.

Man kan træne, så det passer til ens niveau.

- Det fedt er, at man kan blive ved med at træne karate hele sit liv, siger Saina Kürstein.

Nogle af de medlemmer, som var med til at etablere klubben for 30 år siden, de træner stadig på et lukket hold. Nogle af dem har passeret 60 år.

Karen Rischel begyndte til karate for 14 år siden sammen med sin datter, som dengang var 10 år.

- Det er det, der er sjovt, at man kan starte som voksen, siger Karen Rischel, som var over 40 år, da hun begyndte.

Hun har holdt ved lige siden.

Socialt samvær

Der er gode muligheder for fællesskaber i klubben, som for et par år siden flyttede fra Vibevej til Bøllingsvej 47, hvor den har til huse på første sal.

Foruden træningssalen er der badefaciliteter og fællesrum, hvor man kan snakke efter træningen.

En gang om måneden spiser de morgenmad og hygger. En del har været i klubben i mange år, og kender således hinanden.

Der bliver også taget godt hånd om nye medlemmer.

- Selv om man er ny, føler man sig ikke udenfor, siger Lotte Winckelmann, som er begyndt for nylig efter fem års pause.

God træning

Har man nytårsfortsætter om at finde en bedre form, så er karate en mulighed. Her får man trænet hele kroppen, og det giver god motion.

Det er også godt, fordi man får ro i hovedet, karate giver god balance og smidighed.

- Man bliver mega stærk af det, siger Sania Kürstein.

Det er ikke svært at komme i gang, forsikrer Sania Kürstein. Det svære er at komme videre, for der er hele tiden nyt man kan lære.

- I virkeligheden kan man blive ved, til man er 100 år, fortæller formanden.

Hun synes det er fedt, at man har et fællesskab, og de højere graduerede hjælper de lavere graduerede til at blive bedre.

Sania Kürstein fremhæver også, dragten, som kaldes gi, fordi hun kan have sin krop for sig selv.

Man skal ikke optræde i spandex, som afslører alle kroppens former. Alle er ens, når de går ind i træningslokalet.