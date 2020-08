Majken Johansen pendler dagligt fra Ringsted til Østerport St. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Majken var den eneste med mundbind i morgenkupéen

Majken Johansen er pendler og opfordrer DSB til at genindføre krav om pladsbillet - eller påbyde mundbind i myldretiden.

Ringsted - 08. august 2020

Hvis man spørger Majken Johansen, der igennem ti år har pendlet til København, er Ringsted station begyndelsen på enden.

Som første passager i morgentoget mod hovedstaden er der først masser af plads, men hen ad vejen bliver toget langsomt fyldt op med flere passagerer, der hverken fordeler sig eller bruger mundbind.

Ifølge Majken Johansen er alt som, det plejer at være i en tid, hvor hensyn og afstand ellers er afgørende.

Fredag morgen kl. 6.45 greb hun derfor til tasterne for at komme med en stille opfordring til sine medpassagerer.

Mundbind i myldretiden Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind i den kollektive trafik, når der er trængsel.

Af samme grund er kravet om pladsbillet til alle rejser med DSB ophævet.

DSB opfordrer fortsat til at passe på hinanden på rejsen ved at vise hensyn og følge myndighedernes generelle anbefalinger for at forebygge smittespredning.

Der kan købes mundbind, der opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, i DSB’s 7-Eleven butikker. - Meningen med opslaget var at skabe opmærksomhed omkring det faktum, at folk er begyndt at slække på forholdsreglerne uden at tage hensyn til hinanden, siger Majken Johansen, der som den eneste iblandt såvel passagerer som DSB-personale bar mundbind i den pågældende kupé.

- Det var en høflig opfordring til mine medpassagerne om at fordele sig bedre og måske bare overveje at bruge mundbind, siger hun og tilføjer:

- I sidste ende kan det resultere i, at smitten fra Ringsted spreder sig til København.

Pladskrav eller påbud Selvom hun til enhver tid vil tage toget til arbejdet i København, mener Majken Johansen, at DSB enten skulle genindføre kravet om pladsbillet - eller påbyde mundbind myldretiden.

- Jeg synes ganske enkelt, det er forvirrende, at det kun er en anbefaling, ikke et krav at bruge mundbind, siger Majken Johansen, der ofte har observeret togpersonale uden mundbind i myldretidstogene frem og tilbage.

Brug kun engangsmundbind og helst et med elastikker til ørerne. Mundbindet bør være af medicinsk/kirurgisk kvalitet - dvs. fabriksfremstillet og CE-godkendt. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

- Så længe det kun er en anbefaling, mener jeg ikke, at arbejdsgiveren kan tvinge medarbejderne til det. Når jeg alligevel opfordrer togpersonalet til at bære mundbind, er det kun, fordi jeg tænker på deres egen beskyttelse og sikkerhed, siger Majken Johanesen og tilføjer:

- I begyndelsen af coronakrisen var det hele meget klart for enhver. Nu er det ganske enkelt blevet for meget op til os selv. Og det er uanset om, man er ansat eller pendler.

DSB Kommunikation oplyser, at alle medarbejdere i DSB er blevet informeret om muligheden for at bruge mundbind, men det er ikke påkrævet. DSB følger løbende sundhedsmyndighedernes anbefalinger.