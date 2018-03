Mændenes ildsjæl vinder Frivilligpris

Det er Ringsted Kommune, der har udvalgt Henrik Carlsen, som modtager af årets Frivilligpris, og han får den for sin utrættelige indsats for alle mænd.

- Drivkraften er alene din lyst til at gøre noget for andre - at skabe fællesskab og sammenhold. Du gør det, fordi du tror på, at det frirum Mænds Mødesteder skaber er til gavn for alle dem, der lægger vejen forbi jeres klubhus. Du tager fordomsfrit imod alle mænd, uanset deres alder, livsforløb,fritidsinteresser og de mærker, vi alle får gennem livet, blev det bemærket af Tobern Lollike i begrundelsen.