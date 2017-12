Souschef i SuperBrugsen Ringsted Claus Larsen og direktør for Ringsted Kongrescenter Marius Byriel tester den nye mulighed for at købe billetter. Foto: Anders Petri

Mælk, broccoli og to billetter til Allan Olsen

Ringsted - 07. december 2017 kl. 14:48 Af Anders Petri

En internetopkobling eller et opkald til Ringsted Kongrescenter er ikke længere nødvendigt, når du skal have fat i billetter til eksempelvis Allan Olsens koncert i kongrescenteret. SuperBrugsen Ringsted har lavet et samarbejde med den internationale billetforhandler Ticketmaster, der betyder, at folk kan få hjælp til at købe billetterne og få dem med hjem med det samme.

Det er Ringsted Kongrescenter, der har skubbet på for at få samarbejdet i hus, og direktør for Ringsted Kongrescenter, Marius Byriel, er meget glad for aftalen.

- Selvfølgelig er jeg spændt på, om det har en effekt, men min vurdering er, at vi kan sælge mellem 1000 og 2000 billetter her, siger Marius Byriel.

Hidtidigt har Ringsted Kongrescenter ikke haft et rigtigt billetudsalg tilknyttet. Man kunne ringe til eller besøge kontoret på første sal for at købe en billet, men da første sal er svær at nå for visse borgere, har det aldrig fungeret som et officielt billetudsalg.

Da SuperBrugsen er i gulvhøjde, kan alle komme til, og så har SuperBrugsen en anden fordel overfor kongrescenterets hidtidige løsning.

- SuperBrugsen har åbent fra 8 til 21. Vi har åbent fra 8 til 18 i hverdagene. Vi har ej heller åbent i weekenden. At der også er åbent udenfor normal kontortid er lige så vigtigt som adgangsforholdene, siger Marius Byriel.

Der, hvor man henter sine pakker i SuperBrugsen, står nu tre computere, der alle er logget ind på Ticketmasters hjemmeside. Herfra kan man selv vælge, hvilket event man vil til, betale og printe billetten ud. Ansatte i SuperBrugsen står klar til at hjælpe dem, der skulle få brug for det.

Derudover vil der på en væg hænge information om de kommende koncerter i kongrescenteret.

Det er dog ikke kun koncerter i Ringsted Kongrescenter, der er muligt at købe i SuperBrugsen Ringsted.

Samtlige begivenheder, som Ticketmaster sælger billetter til, kan man købe billetter til og få dem med hjem med det samme.

Det »nye« billetsalg er åben.