Madspildsgruppe afsætter tonsvis af overskudsvarer til lokale borgere

Ringsted - 22. maj 2018

Stop Spild Lokalt. Sådan kalder en lokal gruppe af mennesker sig. Gruppen, der har til formål at bekæmpe enhver form for madspild startede som en Facebook-gruppe for cirka halvandet år siden, men er i dag endt som en rigtig forening. Det fortæller en af dem, der har været med næsten fra start, Annika Kallsgarõ Oth,

- Vi synes, det er vigtigt, at der bliver smidt mindre mad ud. Både for miljøet og klimaets skyld, men også fordi der er mennesker, der har brug for det og kan få glæde af det, siger hun.

Det store gennembrud for gruppen skete, da det lykkedes at få en aftale igennem med Coop om at få lov at dele overskudsvarer ud den 23. december 2017. Det blev en kæmpe succes, hvor der dukkede forbløffende mange aftagere op, selv om der ikke var gjort så meget for at skilte med det.

- Det kom som en kæmpe overraskelse for os, at der var så mange borgere i Ringsted, der havde brug for gratis mad, fortæller Annika Kallsgarõ Oth, der er 41 år, hjemmegående husmor og mor til tre små børn.

En anden af gruppens medlemmer er Mette Hansen, der er førtidspensionist og genbo til Annika Kallgarö.

- Det har 100 procent noget at gøre med, at der er blevet flere mennesker, der er blevet fattige. Det kan vi ikke have. Så må vi gøre noget, siger Mette Hansen.

Hun var også blandt de første medlemmer af Facebook-gruppen, men er i dag meget aktiv og fungerer som »praktisk gris«.

De to fortæller, at der ikke er noget krav til, hvor »trængende« folk, der tager imod madvarerne er:

- Vi kontrollerer ikke nogen. Alle, der kommer, kan få. Det handler nemlig først og fremmest om at undgå madspild og om at leve mere bæredygtigt, siger Annika Kallsgarõ Oth.

Facebook-gruppen har skiftet navn nogle gange. Nu er gruppen blevet en del af Stop spild Lokalt, som har Facebook-grupper lokalt i mange større byer. I Ringsted-gruppen er der nu 1434 medlemmer.

Ifølge Annika Kallsgarõ Oth er der kommet 400 medlemmer i gruppen siden påske, hvor gruppen delte mange tons mad ud fra Ringsted Kulturhus. Skærtorsdag leverede Netto 30 paller med tonsvis af madvarer. Det var lige ved at være for meget for gruppen.

- Vi troede ikke, vi kunne dele ud til flere end 100, så vi kontaktede grupper i andre byer, som også fik nogle af varerne. Men det viste sig, at vi sagtens kunne have fordelt varerne til borgere i Ringsted, siger de og tilføjer:

- Folk var gode til at dele på Facebook, og det spredte sig som en løbeild. Der kom cirka 300 og hentede varer skærtorsdag. Påskelørdag kom der over 100 til en uddeling fra Superbrugsen, fortæller de to.

De vurderer, at der er omkring 300 borgere i Ringsted, som løbende mangler mad, og som er klar til at aftage gratis mad, når muligheden byder sig. Det er typisk de store dagligvarekæder, der bidrager med overskudvarer til Stop Spild Lokalt. Varerne ville blive for gamle, hvis de bliver liggende i butikken, når der er flere lukkedage.

De to aktive Ringsted-borgere mærker tydeligt en voksende interesse for at hjælpe andre. Tendensen er et svar på den i deres øjne nedslående udvikling, nemlig, at der bliver flere såkaldt »værdigt trængende« mennesker i Danmark.