Se billedserie Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Madspild-gruppe redder julen med kasser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Madspild-gruppe redder julen med kasser

Ringsted - 16. december 2020 kl. 15:33 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

RINGSTED: Den røde lade på Eriksvej 2, hvor mennesker med få midler i over et år har kunnet hente overskudsmad fra butikker, blev nødt til at holde lukket i søndags.

Frivilligforeningen Stop Spild Lokalt står bag projektet var ærgerlige, men det var nødvendigt.

Flere fra frivilliggruppen på mellem 30 og 50 personer var ramt af karantæne. Desuden skulle det overvejes, hvordan maduddelingen fremover skal håndteres, efter nye restriktioner trådte i kraft for Ringstedborgerne fredag i sidste uge.

Heldigvis er det allerede nu lykkedes at finde en løsning, så der stadig to-tre gange om ugen kan deles mad ud til folk, der har hårdt brug for det.

Lukket - og dog

Laden som »butik« er nødt til at holde lukket, fordi lokalerne hører under Ringsted Kommune. Men der er givet tilladelse til, at Stop Spild Lokalt kan åbne op udendørs.

Det fortæller formand for Stop Spild Lokal Annika Kallsgard Oth til DAGBLADET Ringsted:

- Vi fortsætter som planlagt frem til jul . Men det bliver med uddeling af kasser, som er pakket på forhånd. Dem uddeler vi til folk på et tidspunkt, som de har fået oplyst på forhånd, forklarer hun.

På Facebook skriver hun desuden:

»Meeennn... vi er sindsygt glade, lettede og ikke mindst taknemmelige for at kunne fortælle, at vi har fået tilladelse til at åbne op igen.«

Hold øje på Facebook

Uddelingen kommer til at foregå uden for Laden, og man vil ikke kunne regne med, at det bliver i samme tidsrum, som udleveringsstedet plejer at holde åbent, tirsdag, torsdag og søndag.

- Vi kan ikke garantere noget. Det bliver sådan, at man kan se vores opslag på Facebook, og så kan man skrive til os, hvis man har et behov. Så får man et tidspunkt, hvor man kan komme og hente sin kasse.

Man skal altså skrive via Messenger på Stop Spild Lokals hjemmeside, hvis man ønsker at få del i den overskudsmad, som de frivillige har hentet i de butikker, som de samarbejder med.

Til gengæld opfordrer frivilliggruppen til, at folk kun at skrive, hvis de er økonomisk ramt, da man må regne med færre varer på grund af situationen.

Julemad bliver pakket

Ifølge Annika Kallsgard Oth er der stor rift om maden, men alligevel er brugerne forstående over for situationen og tilbageholdende med at bede om mere, end de har virkelig har brug for.

Hun opfordrer samtidig ældre borgere, der er i bekneb til at henvende sig. De kan eventuelt få hjælp til at gå på Facebook og skrive en besked.

Før Stop Spild Lokalt fik egne lokaler var der fortrinsvis maduddeling omkring højtiderne, herunder lillejuleaften, hvor der blev hentet mad om aftenen i butikkerne og delt mad ud kort efter.

Juleuddelingen vil blive gennemført, men også det bliver anderledes. Det vil også ske i form af kasseuddeling. Og de frivillige vil som i dag skulle overholde restriktioner som at bevæge sig i zoner og ikæde sig almindelige værnemidler.