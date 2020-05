Madpenge returneres

Et enigt byråd i Ringsted har besluttet at give penge tilbage til forældre, der har betalt 711 kroner pr. barn til madordningen i Børnehuset Bastionen, mens coronakrisen holdt daginstitutionen lukket.

- Jeg ser anderledes på det, når vi ser på madordningen på Bastionen. For her har der jo faktisk ikke været udgifter til mad, mens institutionen har været lukket, sagde Daniel Nørhave (DF).

Mens man var enig om, at det var for meget at kompensere forældrebetalingen for alle kommunens SFO'er og dagtilbud, havde piben en anden lyd med madordningen, som Børnehuset Bastionen da også er den eneste daginstitution, der har.