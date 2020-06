Se billedserie Madpakkehuset ved Haraldsted Sø er et populært udflugtssted. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Madpakkehus og shelter på vej ved sø: Brugere vil beholde udsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Madpakkehus og shelter på vej ved sø: Brugere vil beholde udsigt

Ringsted - 03. juni 2020 kl. 07:30 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan naturelskere glæde sig til at få endnu flere remedier ved de to søer, Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. Der er nemlig afsat 300.000 kroner til en række nye tiltag.

Læs også: Søerne bliver centrale i Ringsteds nye naturpark

Et af de nye initiativer er i Store Bøgeskov ved Gyrstinge S. Her vil man etablere et madpakkehus tæt ved det historiske sted Kilden, hvorfra der også skal være udsigt over udsigt over Gyrstinge Sø.

Men brugerrådet er langt fra begejstret for planerne. Herfra forventes det, at man finder en anden placering end den, der først var valgt.

Brugerrådet for Gyrstinge Sø er dog ikke så begejstret for planerne om et madpakkehus, der kæmmer udsigten over Gyrstinge Sø, fortæller medlem af brugerrådet og Gyrstinge Lokalråd Bjarne Krog.

Vil ikke miste udsigt - Det er et forslag, kommunen er kommet med. Men vi har bedt om, at det bliver trukket tilbage i forhold til den placering, som kommunen har foreslået. Det var en placering meget tæt på vandkanten, og det ville være synd for den rekreative værdi, der er ved søen, og som folk kommer efter. Det skal ikke være sådan, at et madpakkehus skærmer for udsigten. Der var bred enighed i udvalget om, at man skulle gentænke det, siger Bjarne Krog.

Indstillingen i udvalget var ifølge Bjarne Krog, at madpakkehuset i stedet skulle placeres ved en åben plads lidt længere bagud.

- Det var meningen, at vi skulle have drøftet det på et møde den 27. maj, hvor vi også skulle være gået en tur derned. Men mødet blev aflyst på grund af corona. Hvis man skal følge et godt demokratisk princip, skal vi drøfte det ved vores næste møde i efteråret, før det sættes op, siger Bjarne Krog.

Shelter og p-plads Han er ikke afvisende over for ideen, da det er et område, som bruges af mennesker. Men han peger på, at det er vigtigt, at man hele tiden har øje for beskyttelsen af naturen, når der skal etableres nyt.

Udover madpakkehuset er der planlagt et shelter - som kan bruges til overnatning i det fri - i nærheden af Vestdæmningen ved Haraldsted Sø og tæt ved Ringsted Oplevelsessti. Der skal desuden etableres en mindre parkeringsplads til to til tre biler på den sydlige side af Haraldsted Sø, i nærheden af Humlebjerg.

Der er også afsat penge til at købe inventar til den nyetablerede undervisningsbygning i Søsportshjørnet ved Haraldsted Sø, lige som der skal sættes vejvisningsskilte og skilte med naturformidling op ved begge søer. Endelig skal der opsættes borde og bænke ved madpakkehuset, shelteret og på Humlebjerg.

relaterede artikler

Nu er det officielt: Ringsted får naturpark 21. marts 2020 kl. 06:27

Ringsted får naturpark 01. november 2019 kl. 13:34