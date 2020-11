Annika Oht (tv.) er her på besøg på Super Brugsens lager for at få sig en snak med souschef Sarah Pedersen. Foto: Kim Rasmussen

Madoase deler igen mad ud: De er så lykkelige

Ringsted - 17. november 2020 kl. 06:37 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Et coronaudbrud lukkede for uddeling af overskudsmad i den lokale madoase Laden i Ringsted i begyndelsen af oktober. Det betød, at der i flere uger ikke kunne deles mad ud til de mange, som har svært ved at få pengene til at række til det daglige madindkøb.

Men foreningen Stop Spild Lokalt, der står bag uddelingen, er tilbage igen.

- Folk sendte masse positive beskeder til os, mens vi holdt lukket, om at de nok skulle klare sig, siger formand for Stop Spild Lokalt Annika Kallsgaard Oth og tilføjer:

- Der er nogle, der virkelig har brug for at vi holder åbent. Men det var sikkerhed først. Det er jo lidt af en mavepuster at komme ud for, for alt bliver bare lagt ned.

Efter opstarten er det også væltet ind med positive reaktioner.

- De tager det i hvert fald ikke som en selvfølge. De er så lykkelige for at vi har åbnet igen. Vi kunne jo godt sige, at vi orker ikke det her, det er blevet for besværlig, og det var der måske nogle, der havde regnet med. Men det gør vi selvfølgelig ikke.

Der er sket en udvidelse af restriktionerne af hensyn til corona.

- Vi har altid haft restriktioner, men vi har strammet lidt op. Vi har nu lavet et afspærret område foran indgangsdøren, så folk ikke stiller sig op foran døren, når de kommer, forklarer Annika Kallsgaard Oth.

Der er også ændret på procedurerne, sådan, at man kommer ind i grupper af tre personer efter et særligt kortuddelingssystem.

Masser af sprit

Der er opsat skilte uden for, så folk der kommer, før Laden åbne, ved, at de skal holde afstand.

Endelig er der flere spritstationer end før, og alle frivillige går med mundbind, visir og handsker inde i butikken.

Alt sammen tjener dét formål, at begrænse muligheden for smittespredning i en organisation, hvor varer skifter hænder mange gange mellem et stort antal mennesker.

Der er cirka 50 frivillige tilknyttet Stop Spild Lokalt. Nogle deler mad ud, når der er åbent i Laden tre gange om ugen. Men et endnu større antal personer henter mad i de butikker, som beredvilligt uddeler af over overskudsvarer.

Der hentes mad hver dag. Den tur tager typisk et par timer. Derefter skal alle varer registreres efter fødevaremyndighedernes anvisninger, og det tager også et par timer om dagen, fortæller Annika Kallsgaard Oth.