Tanja Viborg fra Region Sjællands testpersonale står her med en podning fra en borger i Ringsted. Foto: Jakob Fønss

Målrettet testning fortsætter selv om smittekæder er brudt

Ringsted - 15. august 2020 kl. 08:48 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommune har kun registreret én coronasmittet borger fra tirsdag til fredag i denne uge. Det er dog endnu for tidligt at slække på det øgede coronaberedskab, påpeger borgmester Henrik Hvidesten (V).

- Det er rigtig rart at kunne konstatere, at smittekæderne er brudt, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Virus er fortsat derude, og derfor fortsætter vi vores skærpede indsats, siger han til DAGBLADET.

Blandt de ekstra tiltag er en opsøgende enhed, der hver dag kører ud og tester i omegnen af 250 Ringsted-borgere, som kan have svært ved selv at komme hen til Anlægspavillonen, hvis de har brug for at få taget en test.

- Vi har blandt andet fået en aftale i stand med boligselskaberne i byen, hvor vi har været ude og informere om og teste for Covid-19 i løbet af ugen sammen med personale fra Region Sjælland. Desuden kører vi et tæt og meget velfungerende samarbejde med Kirkens Korshær, så vi også hurtigt og effektivt fik testet deres brugere, fortæller koordinator og chef for socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Reinhold Schäfer.

Han tilføjer, at man fortsat er meget påpasselig i forhold til besøg på kommunens bosteder, men at man i går igen åbnede for udendørs besøg.