Lysfestival skifter navn og får vokseværk

Samtidig har man valgt at skifte navn fra LUMIERER til LUMAGICA og blive et globalt brand.

- Allerede på andet året af vores eksistens, har vi fået mulighed for at danne globale oplevelser i samarbejde med internationale samarbejdspartnere. For år efter år, at sikre vores gæster den højeste kvalitet på vores lysfestivaler, har vi valgt at danne et globalt oplevelsesbrand. Vi samler de smukkeste lyselementer og mest kreative oplevelsesdesign til vores lysfestivaler fra hele verden, i samarbejde med vores partnere fra LUMAGICA. Sammen opnår vi en international styrke og den højeste kvalitet på alle vores lysfestivaler, forklarer marketingschef i Lumierer Nadja Sandberg Kalnæs i en pressemeddelelse.