Anders Lysen glæder sig over, at Lysen Bilers afdeling i Ringsted nu både er autoriseret forhandler af Mazda og Suzuki. Pr-foto

Lysen Biler er blevet Suzuki-forhandler i Ringsted

Autohuset var allerede autoriseret serviceværksted for Suzuki på Industriparken 6, og kan nu præsentere det fulde modelprogram fra Suzuki, som spænder fra den lille Celerio til Jimny 4x4.

Medejer Anders Lysen glæder sig meget over aftalen med Suzuki Bilimport Danmark, der kom noget uventet i stand og ikke lang tid efter, at bilhusets afdeling i Ringsted blev autoriseret Mazda-forhandler.

- Der skulle derfor træffes nogle hurtige beslutninger, så vi allerede fra 1. maj var klar til at åbne dørene som autoriseret Suzuki-forhandler i Ringsted, siger han i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Forhandling af nye Suzuki-biler er ikke fremmed for os, da vi igennem de seneste 17 år har forhandlet nye Suzuki-biler fra vores afdeling i Sorø.

- Chancen for os var enestående og den skulle naturligvis gribes, så vi efter Corona-krisen kan sætte alle sejl ind igen og sikre en masse nye Suzuki-biler på vejene i Ringsted og omegn, påpeger Anders Lysen.

Medarbejderne i Ringsted-afdelingen glæder sig naturligvis over den gode nyhed. Så sker der igen noget nyt i bilhuset, hvor senest også Mazda er kommet til.

- Vi kan vist godt tillade os at prale lidt med, at vi nu er Danmarks mindste Suzuki og Mazda forhandler, som Anders udtrykker det.

Lysen Biler har været i Ringsted i lidt over et år, men 1-års fødselsdagsfesten, som oprindeligt var planlagt som et åbent-hus-arrangement midt i marts, er udsat på grund af coronavirus.