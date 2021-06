Se billedserie En veloplagt Michael Falch spillede en miks af gammelt og nyt ved SummerDays torsdag aften. Foto: Anders Ole Olsen

Lykkelig for at være i Ringsted

Ringsted - 25. juni 2021 kl. 13:40 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Ringsted - så lykkedes det alligevel. Det I laver nu er ren velgørenhed. Jeg har trængt så meget til det, sagde en veloplagt Michael Falch, der var landet på Valdemar scenen i Ringsted i aftes.

Han blev mødt af et lige så veloplagt publikum.

- Jeg er lykkelig for at være her, sagde Michael Falch, hvorpå han tog fat på halvanden times underholdning med nye og gamle kendinge, bakket godt op af Signe Svendsen, sang og guitar, Lars Skærbæk, guitar, og Live Johansson, cello.

- Jeg kan se, at jeg ikke er den eneste, der er fuld vaccineret, bemærkede Michael Falch tørt, da han kiggede ud over de godt 500, der var mødt op for at få en musikalsk oplevelse.

Publikum fik en blandet buket fra Michael Falchs over 40 år lange musikalske karriere, lige fra Malurt-dagene med "Mød mig i Mørket", som først i 1980'erne var med til at give bandet sit gennembrud, til hans allernyeste numre.

I efteråret 2020 udgav Michael Falch albummet "Forår i brystet", og det er først nu, han har mulighed for at præsenterer dem live for publikum.

Blandt andet spillede han numrene "Alt for vild" om at miste, samt "Valmuemark", som Michael Falch selv beskriver som den mest romantiske kærlighedssang, han har skrevet. Sange, der i vanlig Falch-stil emmer af nerve og nærvær.

Det er derfor vi aldrig bliver trætte af at høre og nynne med på samle kendinge som "Vil du være min stjerne", "I et land uden høje bjerge", "Nye tider", og "De vildeste fugle", som også var på repertoiret. Koncerten sluttede med "Det er den eneste", der udløste stående bifald.

Stemningen røg yderligere i vejret, Falch & Co. kvitterede med "Sommer på vej", Malurt-nummeret "Superlove" samt "De vildeste fugle".

Michael Falch takkede for en vidunderlig aften, og bifald og sang tyder på, at det havde publikum også.

Signe Svendsen fik plads til at spille et af sine egne numre, "Langsom Musik", hvor hun sang duet med Michael Falch. En sang om længslen efter at finde tilbage til den tid, hvor man kigger hinanden forelsket i øjnene og drømmen om at gøre det forfra. Dejligt nummer, som mange sikkert kan relatere til.

Michael Falchs sange er altid værd at lytte til. De indeholder så meget håb, optimisme og længsel. Der er heldig vis håb om at kunne opleve Falch igen til næste år i Ringsted med de øvrige medlemmer af Malurt.

Michael Falch skulle have spillet i Ringsted med Malurt sidste forår, men det satte forsamlingsforbuddet en stopper for dagen før koncerten. I stedet blev den rykket til dette forår, men den blev også aflyst. Nu er koncerten så rykket til april 2022.

- Vi kommer den 2. april, uanset om der er pest eller kolera, slog Michael Falch fast.