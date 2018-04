Se billedserie Jørgen Lydolph sammen med Thi Hong Phuong Vu. Foto: Yngve Saxil Andersen

Lydolph har solgt sin isbutik

Ringsted - 13. april 2018

En istid er ovre i Ringsted. Jørgen Lydolph, der i mange år har serveret is, smil og en frisk bemærkning til både byens og resten af landets ishungrende indbyggere, er blevet nødt til at sælge sin isbar i Tinggade.

- Jeg er blevet nødt til at sælge isbaren, da min kone er blevet meget syg. Så selvom jeg elsker is, så er der kun en ting, der er vigtig nu, og det er, at min kone får det bedre, fortæller Jørgen Lydolph.

- Nu har hun gjort at alt for mig i 55 år, så det er fair nok, at det er min tur til at gøre noget for hende og det går heldigvis fremad med hendes helbred, uddyber han.

Det bliver dog ikke et farvel til Lydolphs Isbar for Ringsteds borgere, for ifølge Jørgen Lydolph, har han fundet en »rigtig sød pige fra Kolding«, der skal drive den videre i samme stil som før.

- Det bliver samme koncept. Jeg skal lige lære hende op, men alt kommer til at køre, som det har gjort hidtil, fortæller han.

Derfor behøver man heller ikke at skynde sig ned og bruge sit gavekort, selvom det er blevet isvejr, siger Jørgen Lydolph.

Den nye indehaver, Thi Hong Phuong Vu, som havde første dag i isbaren fredag, forsikrer da også, at Jørgen Lydolphs koncept vil fortsætte.

- Det bliver forsat store is til fornuftige priser, siger hun.

Da det hele er gået lidt hurtigt, søger isbaren også nye medarbejdere fortæller Jørgen Lydolph.

- Gerne medarbejdere, der har forstand på is, siger han.

Jørgen Lydolph, der har været kåret som Danmarks bedste ismand og solgt is til danskerne fra nær og fjern i over 40 år, er heller ikke sikker på, at han er helt færdig med is endnu.

- Jeg føler mig som en på 30, så det er jeg ikke sikker på, siger han med smil.