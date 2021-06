Tommy Johannessen kritiserer Ringsted Kongrescenter, der tirsdag gav Venligboerne afslag på at benytte Torvets sommerscene. Kongrescenterets leder har rod i argumentationen, når han udpeger Venligboerne som en politisk forening med tilknytning til Enhedslisten. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Lydmand på barrikaden over scene-kontrovers

Ringsted - 29. juni 2021 kl. 06:03 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Tommy Johannessen var i fuld gang med at sætte mikrofoner op på den lille scene på Torvet til Venligboernes demonstration i tirsdag, da lydmanden blev prikket på skulderen med beskeden om at sætte dem på græsset lige foran.

- Jeg tænkte, at det ikke kunne være rigtigt, for scenen er jo for os alle sammen. Det har Marius Byriel (leder af Ringsted Kongrescenter, red.) selv udtalt i en artikel i DAGBLADET, siger Tommy Johannessen.

For at få lov til at låne scenen har Marius Byriel i en artikel i DAGBLADET udtalt, at den ikke skal blive et politisk forum, men kulturscene, og at »de folk, kongrescenteret har haft med at gøre, har ikke været Venligboerne, det har været Enhedslisten.«

Vi er politisk uafhængige Tommy Johannessen ved godt, at Carli Hækkerup, der arrangerede demonstration i tirsdags, både er Venligboer og medlem af Enhedslisten, men som han siger:

- Jeg ved, at Carli (Hækkerup, red.) gør et stort nummer ud af at holde kasketterne adskilt. Det er aldrig Enhedslisten, men Venligboerne hun har ansøgt fra, og det er i den egenskab hun har søgt tilladelse til demoen og til at bruge pladsen, siger Tommy Johannessen.

Han er selv medlem af Enhedslisten, men har aldrig været nævnt som andet end »lydmand« til demonstrationen med Venligboerne.

- Selvfølgelig ved Marius Byriel, at vi er medlemmer af Enhedslisten, men at bruge sin baggrundsviden om vores politiske ståsted er ikke bare dumt, det er også ulovligt, siger Tommy Johannessen, der senere tager kontakt til Marius Byriel for at forholde ham kritikken.

Det stopper ikke her - Jeg får at vide, at scenen er en kulturscene, og at Venligboerne ikke er kultur, men han kan ikke begrunde sit svar med en henvisning til en myndighed, der har truffet den beslutning, siger Tommy Johannessen.

Lydmanden vil nu gå videre med sagen, for han mener ganske enkelt, at det er tale om censur, når folkets sommerscene er blevet indskrænket.

- Han opfatter det som en trussel, at jeg siger til ham, at jeg kommer til at gå videre med det politisk. Det er ikke en trussel, for selvfølgelig er det en politisk beslutning og derfor skal den vurderes derefter, slutter Tommy Johannessen.