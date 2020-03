Politiet har ekstra fokus på tricktyve, der søger at udnytte coronakrisen til egen vinding. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Luskede tricktyve udnytter coronakrisen

Især ældre er udsatte for, at kyniske kriminelle banker på og vil ind, lyder det i en advarsel fra Rigspolitiet.

Ringsted - 21. marts 2020

Tricktyve er sunket til et nyt lavpunkt i jagten på folks og især ældre menneskers værdier. Nu udnytter de også coronavirussen til at skaffe sig ind i folks hjem.

Endnu har Midt- og Vestsjællands Politi ikke modtaget anmeldelser om sådan nogle eksempler fra borgere i Ringsted Kommune, men da det på det seneste er sket andre steder i landet, har Rigspolitiet udsendt en generel advarsel i et forsøg på at imødegå tricktyvene.

- Politiet har de seneste dage set enkelte eksempler på svindlere, som foregiver at komme fra Sundhedsstyrelsen, for derved at skaffe sig adgang til særligt ældre borgeres hjem og værdigenstande. I de få tilfælde, som politiet kender til, har svindlerne opereret ved at ringe på hos ældre borgere og sige, at de kommer fra Sundhedsstyrelsen, og at de er kommet for at rengøre de ældres hjem, oplyser Rigspolitiet.

Tilmed har coronavirussen nærmest "foræret" tyvene en mulighed for at kamuflere sig. Det er set i nogle af tilfældene, at tyvene bruger mundbind, når de ringer på.

Det er i nogle af sagerne lykkedes tricktyvene at slippe af sted med kontanter og andre værdier.

Pas på de ældre Politiet opfordrer børn og børnebørn til ældre borgere til at advare dem mod risikoen for svindel, og at fortælle dem, at de ikke skal lukke fremmede ind.

Man kan sikre sig mod tricktyvene på flere måder. Allermest gælder den generelle regel mod tricktyvene, at man ikke lukker fremmede mennesker ind i sit hjem uanset påskuddet for deres ærinde.

Hvis personen udenfor døren påstår at være fra Sundhedsstyrelsen, kan man være sikker på, at det er en kriminel. Sundhedsstyrelsen sender aldrig medarbejdere hjem til borgerne med noget som helst påskud.

Hvis personen udenfor siger at være fra hjemmeplejen eller lignende, skal man også være skeptisk.

En rigtig hjemmeplejer vil som regel have en forudgående aftale med borgeren. Håndværkere eller andre med legale ærinder i et lejemål vil man normalt også på forhånd være varskoet om af en udlejer.

Hvis man bor i hus og ikke selv har bestilt en håndværker til at komme og lave et stykke arbejde, skal man også være skeptisk overfor personen uden for døren.

Rigtige håndværkere har ikke for vane at ringe på hos tilfældige borgere for at komme ind.

Er man i tvivl, så spørg efter identifikation hos den, der ringer på.

Hvis det alligevel lykkes for tricktyve at komme ind, er det vigtigt at ringe til politiet så hurtigt som muligt.

Politiet har meget lidt chance for at finde svindlerne, hvis de først for anmeldelser om sagen længe efter, det er sket.