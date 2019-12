Lukket kino kan få støtte fra Det Danske Filminstitut

Danner man en forening, der driver en såkaldt kunstbiograf, er der støtte at hente. Dermed er der gode muligheder for den gruppe borgere, der kæmper om kap med tiden for at give den lille og nu lukkede Kino Ringsted nyt liv.

- Vi har nogle ret store krav til repertoire og billetsalg, men hvis de er opfyldt, er man berettiget til at få støtte, og så går vi i detaljer med den enkelte biograf for at se, hvor stort støttebehovet er.

Det siger redaktør for fiktion med ansvar for biografstøtte på filminstituttet Flemming Kaspersen til DAGBLADET Ringsted:

Hvis borgere i Ringsted Kommune får succes med at stable en forening på benene, der kan drive Kino Ringsted videre med kunstnerisk og kulturel mangfoldighed for øje, har de gode muligheder for at opnå støtte fra Det Danske Filminstitut.

