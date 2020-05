Som social- og sundhedscenterchef står Alice Morsbøl i spidsen for kommunens tre plejehjem, der fortsat er lukkede pga. risiko for smittespredning med coronavirus.

Lukkede plejehjem venter fortsat på grønt lys til besøg

- Det seneste jeg har hørt, er, at de arbejder på højtryk, så jeg håber da den kommer i dag torsdag, som de har lovet, siger social- og sundhedscenterchefen.

- Jeg har ikke fået noget at vide endnu, men jeg følger hele tiden med i, hvad der kommer ind af mails, siger Alice Morsbøl, social- og sundhedscenterchef i Ringsted Kommune.

Hun kan dog godt have sin tvivl. For typisk er det om morgenen og formiddagen, at der bliver sendt ud.

- De har sagt, vi får noget inden bededagsferien, men hvis de kommer engang i aften, kan vi ikke nå at gøre så meget ved det før i næste uge, siger Alice Morsbøl.

Hvornår plejehjemmene åbner op for pårørendebesøg, afhænger ligeledes af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

De skulle gerne stemme overens med den handlingsplan, Ringsted Kommune og plejehjemmene sammen har lagt, men hvis den er væsensforskellig, kan det godt forhale genåbningen.

- Vi kan jo ikke vide, om der står noget helt andet i dem. Det kunne være, at vi skal sætte pavilloner op eller plastikværn imellem pårørende og beboer, og de ting kan godt tage tid at bestille hjem, når kommunen ikke har dem på depot, siger Alice Morsbøl og tilføjer:

- Men hvis sundhedsmyndighederne peger på samme retningslinjer og håndtering, som vi gør, tænker jeg, vi kan åbne op for besøg i næste uge.