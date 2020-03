Lukkede genbrugspladser er skidt - en løsning er på vej

Samtlige affaldsselskaber på hele Sjælland inklusive Nordsjælland og hovedstadsområdet mødes torsdag eftermiddag for at finde en løsning for en åbning af alle de coronalukkede genbrugspladser.

Men det er blot et af flere møder omkring borgernes manglende adgang til genbrugspladserne.

- Onsdag holdt alle 50-60 affaldsselskaber og vores brancheforeninger fælles møde på Skype. Vi arbejder på at finde en løsning. Vi håber at kunne komme med en ensartet model, som gælder landsdækkende. Inden weekenden forventer jeg, at der kommer en eller anden form for udmelding om genbrugspladserne. Vi får løbende henvendelser fra borgere og kommuner, så vi er udmærket klar over, at der er et stort ønske, siger Niels Damgaard.

Ringsted Kommune håber på en udvej, siger teknisk direktør Mette Jeppesen.

- Vi er i kontakt med Affaldplus i dag for at se, om ikke de kan genoverveje lukningen af genbrugspladserne. Statsministeren har jo været ude i denne uge og sige, at de, der arbejder udendørs og er i mindre kontakt med folk, godt kan genoptage arbejdet. Det gør vi selv i Vej og Park, så vi vurderer, at det kan genbrugspladserne også, siger Mette Jeppesen.

Selv om Ringsted Kommune faktisk har en have- og storskraldsordning, ses der nu flere eksempler på, at folk smider skraldet i naturen.