Se billedserie ? Det bliver dejligt at undgå fakturaer, mapper og computere hjemme i stuen, og det bliver skønt at skille virksomhed og privatliv helt ad, når vi flytter i nye lokaler, siger 35-årige Louise Mailand.

Louise tog orlov som sygeplejerske for at udleve iværksætterdrøm

Louise og Hans Mailand har oprettet et vikarbureau, som parret driver hjemme fra privaten. På få måneder er virksomheden dog godt på vej til at vokse ud af parcelhuset.

Ringsted - 20. oktober 2021 kl. 14:25 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Én af dem der for nylig har kastet sig ud i iværksætteriet er Louise Mailand fra Ringsted.

Efter flere år med fast arbejde på Næstved Sygehus og i hjemmeplejen i Ringsted var det tid til at skifte sygeplejerskeuniformen ud, da Louise fik bevilget orlov.

Hendes mand havde tidligere været beskæftiget i vikar- og rekrutteringsbranchen, og nu var det blevet tid til at prøve livet som selvstændig af for Louise Mailand.

Parret oprettede vikarbureauet Vikaro.

- Vi stod med muligheden for at gøre det. Vi stod ved en skillevej. Enten skulle min mand finde et andet arbejde, eller også skulle vi blive selvstændige, fortæller Louise Mailand.

Slut med morgenmad i institutionen

Siden hun blev uddannet som sygeplejerske i 2014 har den ellers stået på faste skemaer og vagtplaner, men det er der nu lavet totalt om på. Og det har sine fordele.

- Det giver os muligheden for at flekse meget i vores privatliv. Nu kan vi aflevere vores tre børn senere, som det passer ind. De sidder ikke længere og spiser morgenmad i institutionen, siger Louise Mailand.

For den nyudsprungne iværksætter betyder det mere arbejde om aftenen, men det er der indtil videre ingen problemer i.

- Arbejdsliv og privatliv er blevet meget flydende, men det fungerer super godt, når man har tre unger og gerne vil styre sin egen struktur i hverdagen, siger Louise Mailand.

Mere tid til familie Nu bestemmer hun selv omfanget af arbejdet på helligdage og i weekender, og det betyder mere tid sammen med familien.

- Og så kan vi give den en ekstra tørn og jagte den gulerod, der også følger med, når man er selvstændig, siger Louise Mailand, som sagtens kan genkende andre iværksætteres beskrivelser af livet som selvstændig.

- Det er en helt anden drivkraft, når det er ens eget. Når man hører andre fortælle, at ens virksomhed bliver ens baby, må jeg give dem ret. Det gør det. Man har en stor tilknytning, og man vil gå utroligt langt for at drive en god og sund virksomhed. Man vil lykkes, og vi vil gerne drive en virksomhed, som kan vokse, siger Louise Mailand.

Parret driver virksomheden hjemme fra deres private bolig, men virksomheden har klaret det så godt, at den er på vej til at vokse ud af stuen.

Flytter på kontor Derfor rykker Vikaro ind i 100 kvadratmeter lejede lokaler på Mellem Broerne i Ringsted fra årsskiftet.

- Det er gået over al forventning. Gennem netværk er der rigtig mange, der selv har henvendt sig, og sociale medier har også været en stor platform for at skabe kunder og rekruttere vikarer, fortæller Louise Mailand om firmaet, som formidler arbejdskraft inden for byggeri, industri, håndværk og rengøring.

På sigt overvejer de at bevæge sig ind på social- og sundhed og lager-området, da der er sæsonudsving i byggebranchen.

- Om lidt venter der en periode med frost i jorden og færre på byggepladserne. Nu har der været knald på i nogle måneder, og nu kommer der måske en periode med lidt mindre fart på, hvor vi rykker i nye lokaler og udvider personalestaben med en til to flere ansatte, så vi er klar til, at det rykker igen næste år, siger Louise Mailand.

- Det er megasjovt Hun ser tilbage på de første måneder som selvstændig:

- Det er megasjovt. Der er dage, hvor det kører på skinner, og vi er glade, men der er også dage med udfordringer, og det skal man også kunne tackle. Det er en proces, vi skal lære. Det er sjovt at gøre det sammen, og arbejdet kan fylde, uden at det er et problem, fordi vi begge synes, det er sjovt.

- Og børnene lægger i hvert fald mærke til, at de ikke længere bliver afleveret som de første og hentet som de sidste, siger Louise Mailand.