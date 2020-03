Lotte Kejsers første arbejde var Hos Morfar, hvor hun som ti-årig kom i lære bag grillbarens gryder. Efter længere tid som tjener på Rådhuskroen slår hun dørene op for sin barndoms gamle grillbar - men på en ny måde. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Lotte er kommet hjem Hos Morfar

Da Lotte Kejser var 10 år gammel, fik hun sit første job på grillbaren Hos Morfar. Sidste år genåbnede hun sin gamle grillbar på Kildebovej, som snart markeres med reception.

Ringsted - 02. marts 2020 kl. 12:29 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Da Lotte Kejser overtog Hos Morfar sidste år, var grillbaren på Kildebovej mere bodega end spisested.

Nu er de nikotingule vægge malet hvide og ølkapselskiltene taget ned for at gøre plads til forkromede lamper og en mere lækker indretning i stedets gradvise forvandling fra beverding til børnevenlig familierestaurant. Men:

- Det var heller ikke en forvandling, jeg sådan lige kunne foretage natten over, for så jeg ville jeg bare skræmme stamkunderne væk, siger Lotte Kejser, der 8. marts markerer morfars nye klæder på dagen, hvor den 49-årige forpagter samtidig fylder rundt.

- Jeg glæder mig til at byde hele byen velkommen, for jeg har altid drømt om at få min egen grillbar, siger forpagteren, der åbnede grillbaren 18. februar sidste år.

Mere børnevenlig Ja, for alle er velkomne til at sidde på skødet Hos Morfar. Lotte Kejser har lagt sig selen for at skabe en mere børnevenlig og hyggelig ramme om måltidet, der tæller alt lige fra den gyldne grydes vanlige fristelser til dagens danske retter.

- Målet er, at særligt børnene skal føle sig velkomne her med lækker grillmad og dagens ret, siger Lotte Kejser, der ofte bytter en tegning, børnene har lavet, ud med en is.

- Ofte kommer der børn forbi for at få sig en snak, og sådan skal det også være. Jeg elsker dialogen med kvarterets krudtugler, siger forpagteren.

Dagens ret Udover vante kioskvarer som is, øl og sodavand disker den forhenværende tjener på Rådhuskroen op med danske retter som hakkedrenge, biksemad og boller med karry. Mandag og onsdag kreerer Lotte kræsent udvalgte retter fra det klassiske danske køkken, mens den står på kylling om torsdagen.

- Jeg kan godt lide at lave mad og ikke mindst lave retterne fra bunden af. Og så kan jeg godt lide at gøre folk glade, så jeg tager også ofte imod bestillinger og ønsker fra folk, siger hun.

Da Lotte Kejser overtog grillbaren for et år siden, var det i hvert fald et stort ønske, der blev opfyldt. Selvom hun nærede store planer for grillbaren og ville gøre meget om, var hun sikker på en ting:

- Den skulle hedde det samme, som den altid har gjort, for der er så mange minder knyttet til navnet, i hvert fald for mig, siger Lotte Kejser, hvis første job som 10-årig faktisk var på grillbaren.

Derfor har hun selvfølgelig en hel del minder knyttet til den.

- Dengang var det jo bøfsandwich uden så mange dikkedarer, men jeg genåbner den i forsøget på at gøre det gammeldags mere moderne, siger hun og slutter:

- Jeg håber, at folk vil føle det samme som jeg, når jeg kommer her. At de er kommet hjem.

Reception Hos Morfar, d. 8. februar kl. 12-16.