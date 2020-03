Lone er årets badminton-ildsjæl

»Hun formår at inkludere andre frivillige og skabe flere frivillige hænder. Hun tager initiativ til at lave nye indsatser og lader ikke være en begrænsende faktor, at klubben ligger i en mindre by. Hun er åben, imødekommende og holder sig ikke tilbage for en god debat om foreningslivet. Hun arbejder for et godt velfungerende lokalt netværk, hvor det bl.a. er muligt for spillere at træne med i en større klub og samtidig bibeholde tilknytningen til moderklubben«, står der i indstillingen til prisen, der uddeles af DGI på Sjælland og Badminton Sjælland.