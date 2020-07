Se billedserie Det er dette lidt diffuse område, der er udlagt til naturpark. Men nu skal Ringsted Kommune først i gang med at se på sage. Illustration: Ringsted Kommune

Lollike: Vi har hørt signalet og trådt i bremsen

Ringsted - 11. juli 2020 kl. 11:33 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Politikerne har trådt i bremsen med det her projekt. Vi har hørt signalet om, at dialogen med lodsejerne ikke har været god nok, og det har vi reageret på. Så nu starter en ny proces op. Vi starter forfra.

Så klar er udmeldingen fra formand for Ringsted Byråds klima- og miljøudvalg Torben Lollike (R) efter en lodsejer i Ringsted Kommune har taget bladet for munden. Lodsejeren kritiserer Ringsted Kommunes

Han tilføjer, at han selv er gået ind i sagen for at fremme en bedre dialog med lodsejerne. Nu afventer udvalget et oplæg fra administrationen til, hvordan den fremtidige proces skal være. Én mulighed kan være at nedsætte et såkaldt Paragraf 17 styk 4-udvalg. I et sådan udvalg får en række interessenter, herunder lodsejere, folk fra Grønt Råd, politikere med videre, plads og kan følge projektet under den fem år lange proces. En anden mulighed er en projektstyret proces

- Jeg forstår deres bekymringer, og jeg glæder mig til at høre nærmere om det, når vi tager fat om det her igen efter sommerferien, siger formanden.

Ikke overrasket Han tilføjer, at han ikke er overrasket over, at netop Henrik Thomsen taler om retssag.

- Han ser jo alt, hvad kommunen foretager sig, som et forsøg på at knægte borgernes frie ret til at leve. Kommunen er den store stygge ulv i alt muligt. Også her.

Selv ser han naturparken som et led i en verdensomspændende trend, man ikke kan stoppe. Borgerne vil ud i naturen. De vil bruge den og leve i pagt med den.

- Med en naturpark kan borgerne opleve en højere kvalitet ved naturen og opdage naturen og al dens mangfoldighed.

Derved får de måske lyst til at beskytte naturen og får måske øjnene op for at spare mere på vandet og sortere mere affald.

Vil regulere færdsel - Set i lyset af den trend vil folk komme, hvad enten man vil det eller ej. Men en naturpark kan skilte, hvor man må færdes, og hvor man ikke må færdes. Det er en løftestang til at regulere færdslen: Hvor er der natur, der skal beskyttes, og hvor er det privatejet jord.

Han understreger, at lodsejerne ikke vil opleve tvungen adgang, da det er en forudsætning for de certificerede naturparker, at der indgås frivillige aftaler hele vejen igennem. Ingen vil få trukket noget ned over hovedet. Ingen bliver trynet.

Han pointerer dog, at mange private lodsejere har taget godt imod naturparkerne i de kommuner, hvor de allerede er realiseret.

- Der er faktisk mange lodsejere, der er glade for ordningen.

Der findes i dag i hele landet 14 naturparker og pilotnaturparker, der administreres af Friluftsrådet. I Ringsted Kommune har man en pilotnaturpark, der i løbet af fem år skal blive en "rigtig" naturpark.

