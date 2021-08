VetterslevHøm Gymnastikforening gør comeback i serierækkerne i næste uge. Foto: Kasper Rasmussen

Lokalt seriehold genopstår

Ringsted - 05. august 2021 kl. 12:31 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Efter et par års fravær fra serierækkerne ruller bolden atter i Vetterslev-Høm Gymnastikforening, da klubben er lykkes med at finde nok spillere til at kunne samle et fodboldhold igen.

Et gammelt udtryk fra biblen fortæller, at man genopstår fra de døde. Netop dette må man sige, at den lokale fodboldklub Vetterslev-Høm Gymnastikforening har formået at gøre. Efter næsten tre års fravær er det nemlig igen tid til at snøre støvlerne og sparke til læderet.

Fodboldklubben, der ligger fem kilometer syd for Ringsted, har nemlig formået at samle nok spillere til et helt hold, og selvom navnet indikerer noget helt andet, er den god nok.

For landsbyens fodboldhold er tilbage, og hos Vetterslev-Høm Gymnastikforening ser man utroligt frem til at komme i gang igen, og klubben er lykkelige over at være tilbage i serierækkerne med et tilmeldt hold til turneringen.

- Vi glæder os meget til at komme i gang igen. Vi har samlet en stamme på holdet og er en gruppe venner, som er en del af holdet. Vi glæder os både til at spille sammen, men vi glæder os også til at spille med en masse unge mennesker, der har lyst til at spille med os, siger Kasper Rasmussen, der selv spiller på holdet og samtidig er initiativtageren bag det hele.

Dømt ude

De fleste havde allerede dømt Vetterslev-Høm Gymnastikforening ude. Aktiviteten dalede løbende, og til sidst var der nærmest ingen, der snørede støvlerne og løb ud på grønsværen.

Men Kasper Rasmussen gav ikke op, og selvom det har været en lang og sej kamp for klubben til at finde spillere nok over de sidste par år, var det ingen sag for ham at finde nok til at kunne stille med et hold igen, da han først tog initiativet.

- De sidste par år har der været mange snakke om, at vi ikke kunne samle et hold, og folk nævnte hele tiden, at nu overvejede vi at se, om vi kunne finde spillere igen. Men for en måned siden fik jeg en idé om, at jeg ville give det et forsøg igen, selvom jeg spillede i en anden klub, forklarer Kasper Rasmussen, inden han sætter et par ord på den opbakning, han mødte fra folk.

- Der var ingen, som sagde nej, og pludselig gav det sig selv, for alle sagde ja, og nu har vi været små 20 til træning de første fem gange, så det gik faktisk nemmere end forventet, afslutter Kasper Rasmussen.

Vetterslev-Høm Gymnastikforening er i første omgang tilmeldt Serie 5. Klubbens store comeback i serierækkerne finder sted fredag 13. august klokken 19.00, når holdet hjemme på Vetterslev Stadion brager sammen med Lellinge IF.

Har man lyst til at komme og spille med, træner holdet hver tirsdag, og i første omgang træner de kun en gang om ugen.