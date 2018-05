Lokalt gymnasium melder udsolgt

Der er rift om stolene på Midtsjællands Gymnasium i Ringsted. Så meget, at alle fem nye 1.g-klasser efter sommerferien er fyldt op til sidste plads. Sådan er situationen, efter at gymnasierne i Region Sjælland er blevet færdige med at fordele alle ansøgerne mellem sig.

- Det er noget, jeg siger hvert år, når vi holder informationsmøder for nye ansøgere: At de skal huske at tænke over afstandskravet, når de vælger gymnasium. De kan nemlig ende med at stå på en venteliste, i stedet for at starte med det samme i 1.g, siger Lene Eilertsen.