Borgmesteren, landsbyen og golfspilleren er alle ærgerlige over, at golf ved Skjoldenæsholm er fortid. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Lokalt golfcenter vil blive savnet

Ringsted - 10. september 2020 kl. 12:53 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At golf ved Skjoldenæsholm hører fortiden til, glæder hverken borgmesteren, landsbyen eller golfspilleren, der havde håbet på en løsning fra ejer Christian Piil Andersen.

- Vi havde sat næsen op efter at den gamle bane, old course, skulle blive åbnet op. At det måske først kunne ske næste år, var forventeligt, men ligefrem at opgive drømmen om golf, kommer bag på mig, siger Ole Hvidesten, der igennem årene har været trofast golfspiller ved Skjoldenæsholm.

- Det er en virkelig sørgelig nyhed, siger golfspilleren.

Borgmester ærgrer sig Også borgmester Henrik Hvidesten (V) er ærgerlig.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at der ikke skal være golf derude længere. Jeg synes, et var en fin aktivitet at have i kommunen, både for dem, der bor her, og for dem, der kommer på besøg udefra, siger Henrik Hvidesten, der dog ikke har yderligere kommentarer til ejerens planer om landbrug på golfbanerne.

- Hvad ejeren måtte tænke, om hvad der så skulle være, er helt op til ham. Det blander hverken jeg eller kommunen sig i, siger han.

Landbrug bliver dyrt Hos Landsbyforeningen for Jystrup og omegn er formand Lars Kris Rasmussen frygtelig ked af, at den aktivitet stopper.

- Vi var nok bange for, at det var den vej det bar, når ejeren ikke har forstand på golf, men hele vejen igennem har ønsket at lade andre om opgaven, siger Lars Kris Rasmussen og tilføjer:

- Golfcenteret har været et aktiv i området, ikke så meget i Jystrup, hvor mange beboere nok glæder sig over den mindre trafik, lukningen medfører, siger landsbyforeningens formand.

Selv har han lidt svært ved at se golfbanerne blive ført tilbage til landbrug.

- Jeg har lidt svært ved at forstå, hvordan det kan lade sig gøre uden at jævne det hele ud og grave dræn. Det bliver under alle omstændigheder en dyr fornøjelse, siger han og slutter:

- Noget af det har engang været tobaksmark, og når det har været landbrug før, kan det også blive det igen.