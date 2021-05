Lokalt firma vinder verdensomspændende designpris

Blandt flere nominerede end nogensinde før har designer Line Nevers Krabbenhøft vundet en Red Dot Award for sofaen Paula, som hun har designet for det Ringsted-baserede sofafirma Sofacompany.

Prisen tildeles ifølge tyske Red Dot til produkter i et enestående design og en ekstraordinært høj kvalitet, og netop disse to elementer har været omdrejningspunktet for Line Nevers Krabbenhøft i udviklingen af sofaen:

- Paula-sofaen er æstetisk appellerende, uanset hvilken vinkel man ser den fra. Den er en poetisk skulptur, samtidig med at den er en komfortabel retreat-zone, som inviterer til at røre, sidde, flyde eller ligge ned. Vi er naturligvis meget ydmyge over at vinde en Red Dot foran så mange andre smukke produkter i kategorien, siger Line Nevers Krabbenhøft, Head of Design, Sofacompany, i pressemeddelelsen.