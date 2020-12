Lokalt bryggeri er kåret til Danmarks bedste

Lokalafdeling Slagelse indstillede Det Lille Bryggeri, fordi »man med René Hansen i spidsen altid har et stort udvalg af nye øl med et bredt spektrum af stilarter af høj kvalitet og formår at have et bredt udvalg, uden at det går ud over kvaliteten«.

Indstillingerne kommer så langt som fra Randers og Aarhus, hvilket nok skyldes, at brygger René Hansen, siden coronakrisen startede, har taget "ølbilen" og kørt rundt i landet med det øl, som folk bestiller, hvilket ifølge René kan have givet et større kendskab til bryggeriet.

Vigtigt med opbakning

- Der er ingen tvivl om, at uden min familie ville det her aldrig have kunne have ladet sig gøre. Det er en rejse, vi startede på helt tilbage i 2002. Familie betyder alt, og hvis du ikke har opbakning på hjemmefronten, så lad være med at kaste dig ud i at blive selvstændig brygger, siger René Hansen i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Også en stor tak til dem, der har stemt på mig. Det betyder meget at blive værdsat for det, man brænder for. Det giver lyst og energi til at fortsætte. Bare det, at jeg var nomineret af otte lokalafdelinger, gav et ordentligt boost. Og målet er, at jeg næste år skal nomineres igen, og så må jeg ud for at vise, at jeg holder min standard.