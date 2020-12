Lokalt advokatfirma åbner ny afdeling i Sorø

Nærhed og indlevelse er en central del af advokatfirmaet Milthers & Nielsens DNA. Derfor er virksomhedens partnere Louise Milthers og Steffen Nielsen meget begejstrede for at kunne melde ud, at de i det nye år åbner en ny afdeling i Sorø.