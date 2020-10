Lokalrådsformand er tavs efter kritik

RINGSTED: Formand for Nordrup-Farendløse Lokalråd Lars Vang har i første omgang ikke et svar på den kritik, der blev rejst sig imod ham, og lokalrådet efter lokalrådets bestyrelse den 22. april holdt generalforsamling, mens hele Danmark var nedlukket.

Kritikken går på, at to tredjedele af bestyrelsen ikke var tilstede, lige generalforsamlingen blev afviklet på et tidspunkt, hvor der i Danmark var forbud mod forsamlinger på mere end ti personer.