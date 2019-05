Se billedserie Jonas Grønskov (tv) og Jess Friis inviterer nu politikerne til at besigtige Gyrstingevej ved selvsyn. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Lokalråd: Der er brug for en cykelsti

Ringsted - 01. maj 2019 kl. 14:54 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalsamfundet i Gyrstinge og Ørslevvester er ramt af en blanding af fortvivlelse og forundring over, at Klima- og Miljøudvalget nu opfordres til at lade lokalområdets ønske om en sikrere vej til området indgå i den samlede prioritering for Ringsted Kommunes trafiksikkerhedstiltag.

- Vi har holdt møde med forvaltningen i december, hvor vi sad ude i mit køkken. Det var dem, der ringede til mig, for nu var vi snart derhenne, at vi nåede 1. januar, hvor der var penge til at kigge på Gyrstingevej. Det, man skitserede, var, at forvaltningens opgave var at lave tre-fire forslag, så politikerne kunne træffe afgørelse om, hvilke af forslagene, de syntes, man skulle gå videre med, siger formand for Gyrstinge og Ørslevvester Lokalråd Jess Friis, da DAGBLADET møder ham og næstformand Jonas Grønskov på åstedet, den trafikfarlige Gyrstingevej nord for Ringsted, som beboerne i årevis har råbt op om i ønsket om mere trafiksikre forhold.

- Jeg har holdt beboermøder og fortalt, at det er dét, vi arbejder mest med. Vi har gået med god ro i maven, fordi nu kom det, sukker Jess Friis.

Han fortæller, at forvaltningen efter hans opfattelse kun manglede at kontakte politiet for at få godkendt, at der skulle gøres noget. Derfor var det en overraskelse at se, at forvaltningen nu anbefaler, at politikerne skal vurdere behovet for en løsning på Gyrstingevej sammen med de øvrige trafikprojekter.

- Det, vi mener, er den rigtige løsning, er en cykelsti i den ene eller den anden side af vejen. Der er brug for en cykelsti, for ingen tør længere bruge vejen. Det er ikke vigtigt, hvilken side, bare der kommer en cykelsti, og der er plads nok til det, pointerer Jess Friis.

