Omkring 15 borgere deltog i sidste års borgermøde om budget 2021 på Ringsted Bibliotek. Blandt dem var Kai Brorson, Ørslev, der her snakker med byrådspolitikerne Britta Nielsen (SF), Mazlum Øz (V) og borgmester Henrik Hvidesten (V). Foto: Kim Rasmussen

Lokalpolitikerne inviterer til budgetdebat på torvet

Ringsted - 28. marts 2021 kl. 06:24 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Byrådet i Ringsted vil rigtig gerne have flere borgere end hidtil til at komme med input i den indledende fase af budgetforhandlingerne.

Derfor har politikerne på det seneste byrådsmøde besluttet at erstatte det årlige borgermøde en hverdagseftermiddag på biblioteket med et borgermøde på torvet lørdag 29. maj klokken 11-13.

- For os politikere fylder budgetprocessen meget hele året rundt, men for borgerne har den ikke samme betydning. Vi er i hvert fald ikke lykkedes særlig godt med at tiltrække borgere til vores årlige arrangement på biblioteket, påpegede borgmester Henrik Hvidesten (V).

Fire populære temaer

Borgermødet på torvet vil have fire overordnede temaer, som er udvalgt, fordi de erfaringsmæssigt interesserer en stor gruppe af kommunens borgere.

De fire temaer er:

n Børn og unge

n Klima og miljø

n Liv på landet og i byen

n Ældre

Hvert emne vil have sit eget telt på torvet, hvilket giver gode muligheder for at gennemføre borgermødet med respekt for de til den tid gældende Corona-restriktioner.

Temaerne skal i ugerne op til borgermødet gøres synlige over for borgerne.

- Det kan blandt andet være i form af korte film på Facebook eller andre tiltag, der klæder borgerne bedst muligt på til at indgå i en aktiv dialog på torvet, tilføjede borgmesteren på byrådsmødet.

For at lokke flere borgere til arrangementet vil det også være muligt at få en rundvisning på rådhuset lørdag 29. maj.

Udover det fysiske borgermøde vil der i lighed med de sidste par år blive gennemført en Facebook-event, hvor borgere kan stille spørgsmål til de politiske partier.