Konservatives byrådsmedlem Andreas Karlsen ser frem til samarbejdet med Susanne Cornelius. Privatfoto

Lokalpolitiker skifter parti

Ringsted - 30. marts 2020 kl. 09:35 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

48-årige Susanne Cornelius fra Ringsted har for nylig meldt sig ud af Dansk Folkeparti og i stedet meldt sig ind i Det Konservative Folkeparti.

- Jeg har i et stykke tid overvejet at skifte til Det Konservative Folkeparti, fordi jeg politisk passer meget bedre ind hos Konservative end hos Dansk Folkeparti. Jeg ønsker nu at stille op til kommunalvalget i 2021 for mit nye parti, oplyser Susanne Cornelius til DAGBLADET.

Hun fik 99 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017 og har derfor været 2. suppleant til byrådet for DF.

- De konservative i Ringsted har gjort det virkelig godt i de seneste år. Der er fokus og fuld fart fremad, og de har fået flere af de resultater igennem, som de gik til valg på i 2017, som den nye biograf og varm mad til vores ældre på kommunens plejehjem. Konservative har også kæmpet for bedre forhold for erhvervslivet i Ringsted i form af hurtigere sagsbehandling og afskaffelse af dækningsafgiften. Jeg oplever, at samarbejdet med de andre partier i byrådet er blevet markant bedre i de sidste par år, og jeg oplever en lyst til at samarbejde men stadig at turde tage de politiske slagsmål og stå fast, siger Susanne Cornalius.

Hun har flere mærkesager, som hun vil kæmpe for.

- Jeg mener helt klart, at skatten skal sænkes i Ringsted. For mig er det også vigtigt, at erhvervslivet har gode vilkår, da det er her, der skabes arbejdspladser, og det har vi brug for i Ringsted. Jeg vil også gerne gøre alderdommen for vore ældre god og værdig. Ringsted midtby fortjener også meget mere opmærksomhed. Jeg vil arbejde for, at der skabes mange flere aktiviteter, så folk bliver glade for byen og gerne vil bruge den mere, påpeger hun.

Konservatives byrådsmedlem Andreas Karlsen glæder sig over tilgangen af Susanne Cornelius.

- Jeg er super glad for, at Susanne har valgt at skifte til Konservative og melde sit kandidatur til kommunalvalget i 2021. Hun er inde i sagerne, sympatisk og skarp. Jeg er sikker på, at Susanne bliver taget varmt imod i partiet, og hun passer perfekt på holdet.

Også lokalformand Steen Karlsen er begejstret.

- Jeg er sikker på, at resten af partiet tager godt imod Susanne. Hun har en spændende profil og passer godt ind i Det Konservative Folkeparti. Fokus for os er lige nu at byde ind på, hvordan vi kan hjælpe vores lokale virksomheder og foreninger med at komme igennem krisen.