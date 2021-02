Lokalpolitiker: Vi skal værne om forsamlingshusene

Kultur- og Fritidsudvalgets Torben Lollike (rad. v.) udtalte i januar, at kommunen muligvis ville kunne lempe nogle udgifter til forsamlingshusene, men hvordan skulle drøftes nærmere.

- Vi kan se, at der er forsamlingshuse, der står tilbage med manglende indtjening og udgifter, der skal betales. Det giver likviditetsproblemer, og det må vi gøre noget ved, siger Andreas Karlsen.

Det undrede dog udvalgsmedlem Andreas Karlsen (kons.), at sagen ikke blev taget op i sidste måned, så nu har han taget handsken i egen hånd på tirsdagens møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Drøftelse sat i gang

Han påpeger, at han ikke selv har nogle konkrete løsningsforslag, men at initiativet gerne skulle opmuntre til refleksioner og drøftelser af, hvordan Ringsted Kommune kan hjælpe forsamlingshusene.

- Jeg tænker, at det er vigtigt at få delt nogle tanker og finde en fælles løsning til, hvad vi ville kunne gøre. Det handler selvfølgelig først og fremmest om at spørge forsamlingshusene selv, men også lade os inspirere til, hvad andre forsamlingshuse har gjort udenfor kommunen, siger Andreas Karlsen og slår fast:

- Det er vigtigt at bakke op omkring vores landområder. En tredjedel af kommunens borgere bor i landområderne, og når vi kan se, at forsamlingshusene lider, er det lig med, at landområderne også lider.