Tommy Johannesen mener, at veje, natur og naboernes næser vil blive generet af en 5000 kubikmeter stor gyllebeholder, som Svenstrup Gods har ansøgt om at etablere i udkanten af Vesterskoven ved Valsølille.

Lokalområde raser over gylletank i kommende naturpark

Fronterne trækker sig op mellem Valsølille-egnens borgere og Svenstrup Gods.

Efter godset har ansøgt om Ringsted Kommunes tilladelse til at etablere en 5000 kubikmeter stor gyllebeholder på Knud Lavardsvej ved Vesterskov, har Tommy Johannesen og 11 andre lokale borgere samlet sig i et fælles opråb.

- Min hovedbekymring er selvfølgelig, at naturområdet spoleres af lugtgener og daglig gylletrafik. Jeg har netop slået mig ned her, fordi her ikke er jernbaner, højspændingsmaster eller gyllebeholdere, men fordi her er naturskønt, siger Tommy Johannesen og nævner planerne om ny pilotnaturpark i området:

- Det er ret kortsigtet og helt modstridende, hvis Ringsted Kommune tillader en gyllebeholder i netop samme område, hvor man planlægger en stor pilotnaturpark.