Merie Lørring og Majanita Bassing er begge iværksættere og mødtes til et ?Startup Marsterclass? kursus hos Erhvershus Sjælland. Foto: Alexandra Pedersen.

Lokale iværksættere hjælper hinanden

Ringsted - 02. august 2021 kl. 12:01 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

To lokale iværksættere deltog hen over foråret og forsommeren i en 'Startup Msterclass' arrangeret af Erhvershus Sjælland, hvilket har ledt til et nyt samarbejde og et stærkere netværk.

Majanita Bassing, som forpagter og driver Danhostel Ringsted sammen med sin mand, fortæller at kurset har været et fantastisk forløb:

- Det netværk af andre iværksættere, der er i præcis samme situation som en selv, men som har helt andre tilgange og anskuelser, har simpelthen været sådan en øjenåbner. Kurset har været et forum, hvori vi alle kunne sparre med hinanden om vores idéer og udfordringer.

Majanita Bassing mødes fortsat med en gruppe fra kurset en gang om måneden. Men én person fra kurset har hun set lidt mere. Marie Lørring der har virksomheden 'Udviklingsrum' har brugt et lokale hos Majanita Bassing på Danhostel, som arbejdssted.

- Hun havde brug for at være et andet sted og arbejde end derhjemme, og jeg havde et roligt lokale, hun kunne bruge til det. Hun er rigtig god til at bruge ord og tegne, det har jeg svært ved, så hun inspirerede mig meget da vi skulle lave en ny hjemmeside. Det føles som en god måde at hjælpe hinanden på.

Marie Lørring, fortæller at hun »tegner pædagogisk udvikling«, og at børnehaven udenfor det lokale hun lånte af Majanita Bassing, var en god inspiration og et dejligt miljø at arbejde i.

Hun driver virksomheden 'Udviklingsrum' og har en baggrund i pædagogisk psykologi og som grafisk facilitator. Lysten til at starte selvstændig kom af at ville gøre en forskel:

- Jeg har altid været drevet af at ville gøre en forskel og haft lyst til at gøre det jeg er bedst til. Så virksomheden kom egentlig legende frem, og så havde jeg brug for at lære mere om, hvordan man rent faktisk driver en virksomhed.

Marie Lørring og Majanita Bassings relation opstod da de på »Startup Masterclass«-kurset fik til opgave at ringe til hinandens kunder, for at få og videregive feedback på hinandens arbejde.

- Det var en rørende samtale, og at give og modtage feedback på sit arbejde, gør jo at man bliver bragt tættere sammen, så den opgave skabte hurtigt en relation mellem os.

Kurset, var udbudt af Erhvershus Sjælland, og løb over 7 gange i Ringsted Kongrescenter. 'Startup Masterclass' er et forløb hvor man får nye redskaber og viden til at nytænke og skalere sin virksomhed. Samt et nyt netværk af iværksættere i samme båd, som Majanita Bassing fortæller.

- Corona var hård ved os som ny virksomhed, og i starten troede vi at vi kunne det hele. Så vi havde rigtig meget brug for sparring omkring, hvordan vi kom i gang igen efter corona og få konkretiseret, hvor vi skulle lægge vores fokus. Det var et fantastisk kursus.

Ligesom Majanita Bassing fik Marie Lørring også rigtig meget ud af kurset:

- Det er ekstremt inspirerende at være sammen med andre iværksættere. Den energi de andre kommer med, smitter af på én, og det er fedt at kunne spejle sine valg i andres.

Marie Lørring som startede virksomheden 'Udviklingsrum' tilbage i januar fortæller at den vigtigste læring hun tog med sig fra 'Startup Masterclass' var viden om at det vigtigste ved at være iværksættere er at have noget man gerne vil med sin virksomhed. Hun siger, at hun selv brænder for at gøre pædagogisk udvikling synlig med visuelle og kreative metoder:

- Det handler om at gøre processer lettere ved at kombinere ord og billeder. I pædagogisk arbejde vil vi noget med nogen. Ved at kombinere ord med billeder bliver det nemmere, og sjovere, for os at se, at se, hvad vi vil med hinanden og hvor vi er hvor vi er på vej hen.