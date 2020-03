Se billedserie Christopher Christiansen får mange aflysninger på Sørup Herregaard. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Lokale hoteller taber stort på coronaudbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale hoteller taber stort på coronaudbrud

Det står skidt til for Ringsted Kommunes hoteller- og konferencecentre. Både Scandic, Skjoldenæsholm Hotel- og Konferencecenter og Sørup Herregård melder om svindende omsætning - Scandic har allerede iværksat en stor spareplan.

Ringsted - 14. marts 2020 kl. 17:43 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Suk"

Ja, så kort kan man sige det. Og det er også netop, hvad Susanne Bruun De Neergaard, ejer af Skjoldenæsholm, siger som det første om hotel- og konferencecentret i det gamle gods ved Jystrup, efter det danske coronavirus-udbrud har resulteret i stimevis af aflysninger fra erhvervskunderne.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende i min tid som ejer af Skjoldenæsholm, siger Susanne Bruun De Neergard, der overtog styringen af stedet efter sin far i 2005.

- På en uge har vi i hvert fald mistet en halv million kroner, og de fleste værelser og mødelokaler står tomme, siger hun, men slår samtidig fast, at privatkunderne stadig booker flere værelser end der aflyses.

Hun mener dog, at den kommende tid blot bliver værre - særligt i lyset af den seneste melding fra regeringen, der mere eller mindre har lukket den danske offentlighed ned fra den ene dag til den anden for at forhindre smittespredning. - Vi må nok berede os på at gå en dyster tid i møde, siger hun.

Også hos Scandic Ringsted på Nørretorv står det grelt til. Lykke Brinkløv har kun været direktør i små to uger, og selvom hun tiltrådte med store ambitioner for både hotellet og området omkring, må hun tilstå, at hendes første fokus hovedsageligt har været på at holde sammen på det hele.

DAGBLADET portrætterede hende i lørdags, hvor hun sagde, at "det gik rigtigt godt med hotellet". En uge senere er billedet et noget andet.

- Jeg har arbejdet i døgndrift for at mane til besindelse og beholde de gæster, vi har på hotellet. De kommende gæster har næsten alle aflyst, og vi taber penge en gang i timen, siger hoteldirektøren.

- Fordi vi taber så mange penge, er vi desværre nødt til at foretage en organisatorisk omlægning på hotellet i Ringsted, siger Lykke Brinkløv. Scandics hovedkontor har lørdag meldt ud, at der bliver behov for en omfattende spareplan med mange fyringer til følge på alle kædens hoteller.

Trykket stemning På Sørup Herregaard er stemningen ligeså trykket. Direktør på hotel- og konferencestedet Christopher Christiansen følger udviklingen tæt, men kan allerede kort efter regeringens udmelding konstatere kundeflugt.

- Først var det vores store erhvervskunder, nu er det privatkunderne, der aflyser weekendophold. Det er hele vejen rundt, og så er der mange, der vil være på den sikre side og vente, siger Christopher Christiansen, der overtog hoteldriften af Sørup Herregaard sammen med sin mor Lene Christiansen i 2018.

Sørup har rigtigt mange kunder fra staten og kommunerne, og det lukker nu helt ned. Christopher Christiansen mener, at mange private virksomheder vil følge med.

- Det betyder, at det kan være katastrofalt for vores forretning, siger ejeren.

Netop nu er der ikke den store hjælp at hente i forhold til de penge, herregaarden mister. Sørup er for lille en virksomhed til at benytte sig af den hjælpepakke, Erhvervsministeriet har iværksat til erhvervslivet, hvor nøgleordene er udskydelse af betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat.

- Officielt er der ikke nogen hjælp til vores størrelse virksomhed, og hvis vi skal overleve, er vi nødt til at omlægge organisatorisk, siger Christopher Christiansen, der er frustreret over situationens uforudsigelighed.

- Det har jeg det rigtigt skidt med. Det har en stor betydning, og så er der nogle, der siger, at det forhåbentlig er overstået indenfor kort tid. Der er mange omkostninger forbundet med uforudsigeligheden, siger ejeren.

Han er "selvfølgelig" mødt på arbejde i dag, for ellers løber det ikke rundt.

- Jeg har det fint med at møde op, men jeg har det ikke fint med hverken at kunne mine kunder eller medarbejdere klare svar.

relaterede artikler

Scandic-hotellerne sender medarbejdere hjem 14. marts 2020 kl. 14:30