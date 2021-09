Lokale brandpladser skal undersøges for PFOS

Danske Regioner har fredag udsendt en oversigt med 145 brandøvelsespladser, der skal undersøges for mulig forurening med stoffet PFOS, der er kommet i søgelyset, efter at der er gjort store fund i køer, som har græsset tæt på brandskolen i Korsør.

I oversigten noteres det, at både Ringsted og Sorø Kommune er bekendt med, at der har været holdt øvelser med brug af skum på de to adresser.

- Det er rigtig godt, at vi nu har et overblik over brandøvelsespladser, så vi alle kan sætte turbo på arbejdet med at komme eventuelle forureninger til livs, siger Heino Knudsen (S), formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer, i en pressemeddelelse.