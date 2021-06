Vibeke Andreasen ser det nye forslag til en overenskomstaftale for landets sygeplejersker, som blev forhandlet på plads i slutningen af sidste måned, som det bedste alternativ til en strejke, der ellers var varslet, hvis forhandlingsparterne ikke kunne nå til enighed. Resultatet af den nye afstemning kommer 14. juni. Privatfoto

Lokal sygeplejerske om nyt udspil: Det bedste alternativ til strejke

Ringsted - 04. juni 2021 kl. 09:01 Af Alexander de Summer-Brason Welford

I slutningen af sidste måned blev et nyt forslag til en overenskomst for sygeplejerskerne forhandlet på plads i forligsinstitutionen af KL og Dansk Sygeplejeråd.

Dermed blev der sat en stopper for den strejke, der ellers var varslet til at træde i kraft flere steder i landet, herunder i Ringsted, den 23. maj i kølevandet på, at et flertal af sygeplejerskerne stemte nej til det oprindelige forslag om en overenskomstaftale i februar.

- Jeg synes, det er det bedste alternativ, siger Vibeke Andreasen, som er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Ringsted, til DAGBLADET.

Den eneste reelle forskel i dette forslag til en aftale, og den sygeplejerskerne oprindeligt stemte nej til, er, at forhandlingsparterne har tilsluttet sig et forslag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) om, at der skal oprettes en komité, der skal kigge på de offentlige lønstrukturer.

- Det har været svært, ved jeg, fra Dansk Sygeplejeråd at kunne komme igennem med større lønmæssig anerkendelse af sygeplejerskerne her og nu. Så jeg tænker, at den lønkomité, man vil oprette, kan gøre en forskel, siger Vibeke Andreasen og tilføjer:

- Nu er det så første gang, at man har sparket den politiske dør ind til at kigge på tjenestemandsreformen. Den nye komite skal bruge det materiale, der allerede forelægger fra tidligere lønkommissioner (i 2008 og 2010, red.), så jeg tænker, at vi den vej igennem kan få det belyst samtidig med, at vi har en samlet fagbevægelse bag os. Det er selvfølgelig ingen garantier, men det er en god start.

Skal lægge samlet pres

Har du tillid til, at en lønkomité kommer til at batte noget i forhold til lønnen?

- Det har jeg, fordi regeringen har jo lovet, at de vil skrive kommissoriet til det her, samtidig med, at formålet er, at der skal komme anbefalinger og konklusioner senest til maj 2022. Den skal sættes i verden for at finde en løsning, og det har jeg tillid til. Også fordi, der er en samlet fagbevægelse bag til at lægge pres på.

Vil stemme ja

Resultatet af den nye afstemning om forslaget til en overenskomstaftale for sygeplejerskerne kommer den 14. juni. Vibeke Andreasen har allerede afgivet sin stemme.

- Personligt har jeg valgt at stemme ja. Det vigtigste for mig er, at medlemmerne tager stilling, så derfor opfordrer jeg alle mine kollegaer til at stemme. Mit ja betyder dog ikke, at jeg lønmæssigt synes, vi er der, hvor vi skal være. Jeg har tillid til, at der kommer til at ske noget med en lønkomité, men jeg bakker fuldstændig op omkring det valg og konflikt, hvis det bliver et nej, fortæller Vibeke Andreasen.

Tror du, det bliver til et ja?

- Det har jeg svært ved at vurdere, fordi meningerne er meget delte. Det kan gå begge veje. Jeg håber på et ja, men som sagt synes jeg, det er vigtigst, at folk tager stilling og afgiver deres stemme. Der er mange følelser forbundet i det her.

Regeringen bakker op

Hvis forslaget til en overenskomstaftale stemmes igennem, bliver det op til regeringen, om opfordringen til at nedsætte en lønkomité skal imødekommes. Herom siger skatteminister Morten Bødskov (S) ifølge DR:

- Regeringen mener også, at det er en god idé at nedsætte en komité efter afslutningen af overenskomstforhandlingerne. Regeringen vil derfor med udgangspunkt i FHs (Fagbevægelsens Hovedorganisation,) bidrag arbejde videre med at udforme et kommissorium.