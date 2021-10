15-årige Susanne Andersen fra Vigersted (nummer tre fra venstre) var som talsperson for initiativet Girls Act med til at modtage PlanBørnefondens Pigepris. Foto: Frederik Heller

Lokal spejder jubler over pigepris

Ringsted - 12. oktober 2021 kl. 11:18 Af Mads Dam Bendtsen

For fjerde år i træk uddelte PlanBørnefonden lørdag aften Pigeprisen i Kødbyen i København. Den går i år til De grønne pigespejderes initiativ Girls Act, som bringer politikere, erhvervsliv og organisationer sammen for at skabe lige muligheder for alle uanset køn.

En af De grønne pigespejdere er 15-årige Susanne Andersen fra Vigersted. Hun er en af seks talspersoner for initiativet Girls Act og gav i sidste uge interview i nærværende avis, hvor hun fortalte om sin kamp for at fremme ligestilling.

Og hun er stolt og glad for, at prisen er gået til De grønne pigespejdere.

- Jeg var lidt i chok. De andre kandidater var virkelig gode og har gjort en hel del for pigers rettigheder og for at fremme ligestilling. Så jeg tænkte, om vi var lige så gode som dem. Men folket har talt, siger hun.

Og det var netop folket, der talte. Efter at en jury havde nomineret tre kandidater, var det op til alle, der havde lyst, at stemme. Og her pegede 43 procent på De grønne pigespejdere. De vandt foran podcast-formatet "A Seat At The Table" og aktivisten og debattøren Aphinya Jatupariskul.

At det er almindelige danskere, der har stemt, glæder Susanne Andersen.

- Det sætter tanker i gang, om vi kan få flere medlemmer hos De grønne pigespejdere og blive bredt mere ud og mere anerkendt. Jeg håber ikke, at det kun er vores egne medlemmer, der har stemt, men også dem, der ikke havde hørt om os før, som tænker, at vi kan et eller andet, siger Susanne Andersen.

Prisen blev overrakt af forperson for PlanBørnefondens bestyrelse og Pigeprisjuryen Stine Bosse:

- Pigers vilkår i verden er stadig udfordrede, og der går en lige linje mellem kvinder og pigers kamp for ligestilling her og i resten af verden. I mere end 100 år har De grønne pigespejdere kæmpet for at nedbryde forældede kønsroller, der diskriminerer piger. De har vist, at de også har en berettigelse i dag, hvor de giver piger og kvinder redskaberne til at tackle de udfordringer, som mange piger møder i 2021, siger Stine Bosse.

Pigeprisjuryen bestod af tolv jurymedlemmer blandt andre chefredaktør for Femina, Isabella Hindkjær, forfatter, journalist og debattør Anders Haahr og sidste års vinder af prisen Nagin Ravand.