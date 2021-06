Lokal skole indsamlede penge til lungesyge børn

Se billedserie Arrangørerne løb også selv med børnene, da Team Rynkeby Skoleløbet blev afviklet fredag formiddag. Foto: Anders Ole Olsen

Ringsted - 04. juni 2021 kl. 15:15 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Op mod 230 skoler landet rundt deltog fredag i en indsamling til Børnelungefonden, og her var Ringsted Ny Friskole med.

Der var fart over feltet fredag formiddag, da Ringsted Ny Friskole sammen med 230 andre skoler indsamlede penge til Børnelungefonden, som går til børn med lungesygdom.

Her spurtede skolens børn rundt på en 300 meter lang boldbane, mens de ældste klasser havde mulighed for at løbe omgange på tre kilometer, og der blev kæmpet, pustet og ikke mindst løbet til det sidste.

For hver omgang børnene klarede, ville der nemlig blive indsamlet penge til børn med lungesygdom, og derfor var det en flok motiverede elever, der gav den gas på græsplanen, mens en af skolens lærere stod og noterede deres omgange.

Velgørenheden var arrangeret af Team Rynkeby, hvorfor dagen meget symbolsk var blevet omdøbt til »Team Rynkeby Skoleløbet.«

En af organisationens initiativtagere er Lisbeth Møller. Hun er glad for, at det kunne lade sig gøre at have Ringsted Ny Friskole med i indsamlingen, mens hun også glæder sig over, at børnene overhovedet vil være med til at gøre en forskel for andre børn.

- Vi arrangerer skoleløbet med Rynkeby og Børnefonden, fordi vi ønsker at samle penge ind til de to fonde. Det er rigtig vigtigt for os, at vi kan få lov til at løbe og give penge videre til de børn, som ikke kan løbe, når de har en lungesygdom, siger Lisbeth Møller, inden hun tilføjer:

- Jeg ved, at der også er en anden skole i Ringsted, som har været med, og det gode rygte spreder sig hurtigt. Det er altid en fuldstændig fantastisk oplevelse at være med. Nu er det tredje gang, jeg er med, og det er altid en rigtig god oplevelse for os, for lærerne og ikke mindst for børnene, fortæller hun.

Netop blandt skolens lærere er der også stor begejstring for arrangementet. Det fortæller Ulla Huusfeldt, der er underviser for 2. klasse på Ringsted Ny Friskole, mens hun står og noterer alle børnenes omgange.

- Vi blev kontaktet af en af de tidligere forældre på skolen, som cykler i Rynkeby, og vi var ikke rigtigt klar over, at der var et arrangement som dette, men selvfølgelig ville vi gerne være med i det, for det er et rigtig godt formål, som går til børn, der har en lungesygdom, så jeg har faktisk allerede besluttet, at vi også skal være med næste år, siger Ulla Huusfeldt.

Det vides endnu ikke, hvor mange penge Ringsted Ny Friskole fik indsamlet ved Team Rynkeby Skoleløbet 2021.