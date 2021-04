Se billedserie Susanne Fruergaard Schrøder fik overrakt prisen mellem to træningspas tirsdag aften. Foto: DGI Vestsjælland

Lokal idrætsleder hædret med pris

Ringsted - 06. april 2021 kl. 21:16

Det har ikke ligefrem været nemt at holde gang i fællesskabet i idrætsforeningerne med corona på sidelinjen. Men frivillige ledere og instruktører har i hele landet taget kampen op. Det bliver nu anerkendt med en pris, som DGI og INTERSPORT står bag. En af vinderne "Super-Gejst-Spreder-Prisen" er Susanne Fruergaard Schrøder fra Benløse IF Gymnastik.

»Hun er det vildeste power-menneske, jeg kender. Hun er ustoppelig. Hun er altid glad og inspirerende. Hun har været en anker til det normale liv under coronaen«, lyder det i indstillingen til DGI Midt- og Vestsjælland.

Susanne Fruergaard Schrøder er et menneske, der har gjort en ekstraordinær indsats for at sprede gejst under coronaen. Hun er instruktør på crossgym-hold og stephold. Her har hun med stålsat vilje navigeret i de skiftende retningslinjer.

Det betyder, at hun har lavet onlinetræning. Hun har flyttet indendørstræningen udendørs og i perioder med 16-18 hold pr. uge af 25 minutters varighed med fire personer på hvert hold på grund af forsamlingsloftet - vel at mærke i det danske vintervejr.

- Hun har hele tiden sørget for at holde gang i holdene ved at dele dem op i flere grupper, sende 30 dages programmer ud til hjemmetræning, onlinetræning på Zoom og her efter jul har det stået på udendørstræning i kulde og sne med begejstrede deltagere. Det har været piv-koldt så mottoet er - i regn og slud skal crossgym ud, siger afdelingsformand for Benløse Gymnastik Elna Sørensen i en pressemeddelelse.

Hun fortsætter:

- Hun har en fantastisk energi og er et super aktiv for vores afdeling. Hun står også for at holde aktiviteter med indsamlinger til Kræftens bekæmpelse og Hjerteforeningen. Hun arrangerer også MaratonGross et par gange i sæsonens løb, her går overskydende beløb i afdelingens kasse.

Sikrer fællesskab

Super-Gejst-Spreder-Prisen er delt ud i DGI's 14 landsdele, og der har været knap 1.000 indstillinger i alt. I DGI Midt- og Vestsjælland, der geografisk dækker idrætsforeninger fra Brøndby i øst til Kalundborg i vest, kom der 200 indstillinger til kandidater, der har gjort en ekstraordinær indsats for at skrue op for begejstringen under coronakrisen.

- Under coronakrisen har frivillige ledere, trænere og instruktører kæmpet en ihærdig kamp for at holde fast i fællesskabet i idrætsforeningerne. I perioder uden at kunne mødes fysisk, med skiftende restriktioner og svære vilkår. Vi har oplevet, hvor meget vi har brug for fællesskaberne i en tid, hvor vi har måtte undvære dem. De frivillige fortjener et kæmpe skulderklap for ikke at give op. At vi i dag kan give det til en som Susanne Fruergaard Schrøder er ekstra dejligt, siger Sussi Munch, der er bestyrelsesmedlem i DGI Midt- og Vestsjælland om den indsats, der ydes i foreningsdanmark.