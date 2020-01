Et af de store butikslokaler i Nørregade, som det er lykkedes for Nordicals at udleje er den tidligere Intersport/Sport 24 butik. Her har Kirkens Korshær indrettet ny stor genbrugsbutik, og der var stort fremmøde på åbningsdagen i slutningen af oktober 2019.

Lokal erhvervsudlejer: Vi skal løbe stærkere nu

Direktør i Printz Ejendomme kalder den seneste stribe butikslukninger i Ringsted bymidte for ’en bekymrende udvikling.’ Hos erhvervsmæglerne Nordicals oplever man, at de store kæder går uden om Ringsted, men fastholder optimismen.

Nogle kalder på politisk handling og byudvikling, mens andre opfordrer Ringsted-borgerne til at handle mere lokalt frem for på nettet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her