Henrik Mielke, adm. direktør i Enemærke & Petersen i Ringsted, mener, at opkøbet af det jyske byggefirma Raunstrup giver flere strenge at spille på.

Lokal entreprenør bliver endnu større med køb af jysk byggefirma

– Raunstrup er en dygtigt drevet byggevirksomhed – og vi blev interesserede i et opkøb, fordi vi så et godt match mellem de to virksomheder. Både når det gælder kultur og samarbejde, og også i forhold til de ret forskellige forretninger, vi hver især har, siger Enemærke & Petersens administrerende direktør Henrik Mielke i en pressemeddelelse om entreprenørvirksomhedens første store opkøb.

Ringsted-entreprenøren Enemærke & Petersen har købt det aarhusianske byggefirma Raunstrup for 73 millioner kroner.

Flere strenge at spille på

I pressemeddelelsen pointerer Henrik Mielke, at opkøbet af Raunstrup giver flere strenge at spille på i et marked i vækst:

- De to forretninger kan supplere hinanden, og spille hinanden ind i projektsammenhæng. Vi er i en gunstig markedssituation, og med to byggeorganisationer har vi flere kræfter til at løse opgaverne.