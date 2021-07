ME AND MARIA fra en af sine tidligere koncerter. Foto: PR Foto/Brian Poulsen Foto: Brian Poulsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal duo udgiver album på EM-festdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal duo udgiver album på EM-festdag

Ringsted - 01. juli 2021 kl. 08:41 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Lørdag 3. juli er en stor festdag. Både for de mange fodboldglade danskere, men også for den lokale duo ME AND MARIA, der består af Johannes Pehrsson og Maria Anna Rosenberg.

På dagen, hvor det danske fodboldlandshold spiller kvartfinale ved EM mod Tjekkiet, udkommer duoens nye album, som har fået titlen "Ud af ingenting." Et album, som udspringer sig fra en hård tid under corona-nedlukningen, og faktisk er grobunden for albummet blevet skabt i den svære tid.

Det oplyser ME AND MARIA i en pressemeddelelse, hvor de samtidig fortæller, at sangene skulle have været indspillet i maj og juni. Duoen var dog træt af at sidde inde bag lukkede døre, og derfor besluttede de sig for at gribe bolden og tage ud og spille intime koncerter.

Og her kommer Kværkeby ind i billedet, for det nye album har fået et lokalt indspark, da optagelserne er indspillet i Kværkeby Kirke samt Jystrup Kirke mellem Roskilde og Ringsted.

Maria Anna Rosenberg er da også lykkelig over, at det har været muligt at optræde med nogle af sangene fra albummet.

- Det var helt fantastisk at spille for nogle igen! Sangene fik et helt andet liv og nerve, og det synes vi, man kan mærke på optagelserne, siger hun.

Kirken passer til musikken

Også Johannes Pehrsson er glad for, at det var en mulighed at spille sangene foran et publikum. Han hæfter sig samtidig ved, at kirken har været et fantastisk sted at afvikle optagelserne på.

- Begge aftener var så skønne og levende! Og altså, kirkerummet er jo et fremragende sted at indspille vores musik. Den flotte rumklang passer godt til både basguitarspillet og sangstemmerne. Jeg glæder mig meget til denne udgivelse, for jeg synes, vi er nået et nyt niveau denne gang. Det har været noget af det positive ved nedlukningen; at der har været tid til fordybelse og til at prøve flere ting af i sangskrivningen, siger Johannes Pehrsson i pressemeddelelsen.

Johannes Pehrsson er både duoens bassist, sanger, sangskriver og producer, hvorfor det mest er ham, der er hovedmanden bag albummet. Maria Anna Rosenberg fungerer til gengæld som vokalist og spiller samtidig på keyboard.

Albummet "Ud af ingenting" indeholder i alt ni sange og derudover en enkelt tidligere sang, som allerede er udgivet.