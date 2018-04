Lokal danser vinder DM

- Der er ingen tvivl om, at det er svært at få det hele til at hænge sammen, når vi træner 25-30 timer om ugen, og samtidig bor i to forskellige lande, men når man har viljen til at tage de hårde tæsk, bliver man også belønnet i sidste ende. Nu er et af vores mange delmål nået, siger en glad Mads Friis Lassen.