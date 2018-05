Sadik Topcu må vinke farvel til en plads på den socialdemokratiske kandidatliste. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Lokal S-kandidat kommer ikke i spil til Europa-parlamentet

Ringsted - 11. maj 2018 kl. 11:46 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev ikke 54-årige Sadik Topcu, der blev valgt som Socialdemokraternes kandidat til Europa-parlamentet i Region Sjælland. Det blev derimod 47-årige Marianne Vind, der er indstillet af Kalundborg-Odsherred-kredsen.

- Det var ikke et positivt udfald for min side. Læren er nok, at jeg skulle være startet lidt tidligere. Men jeg tager det fattet og har selvfølgelig ønsket Marianne Vind tillykke med valget, siger Sadik Topcu, der har været medlem af byrådet for Socialdemokratiet siden 2007.

Sadik Topcu var indstillet som kandidat af Ringsted-Sorø-kredsen, og kredsformand Manne Suadicani ærgrer sig en smule over, at det ikke blev det lokale byrådsmedlem, der løb af med sejren.

- Vi kom nok lidt for sent i gang med Sadiks kandidatur. Men han nåede dog at være rundt og præsentere sig i kredsen, siger Manne Suadicani.

Han så dog gerne, at netop Sadik Topcu var gået videre, blandt andet på grund af hans baggrund.

- Med Sadiks tyrkiske baggrund havde han mulighed for at trække en masse stemmer og måske aktivere en masse socialdemokratiske vælgere, som normalt ikke stemmer til Europa-parlamentsvalget. Samtidig er han en god rollemodel.

Manne Suadicani har derfor rejst et spørgsmål om antallet af kandidater over for nogle af hovedbestyrelses medlemmer.

- Socialdemokratiet opstiller ni kandidater til Europa-parlamentet, fordi det har vi valgt. Men vi har faktisk mulighed for at opstille flere kandidater, og det har jeg bedt dem om at overveje i hovedbestyrelsen, og jeg vil da håbe, de tager det op.

Han henviser til, at Socialdemokratiet kan tænkes få flere stemmer foræret ved dette valg efter uroen om den tidligere stemmesluger Messerschmidt.

- Vi har kun ni kandidater og vil gerne sammensætte dem bredt med mænd og kvinder, unge og yngre, forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Der skal være nogen, folk kan spejle sig i. Jeg tror, de fangede pointen om, at Sadiks kandidatur giver mulighed for at trække stemmer til, der ellers ikke havde været der.

Manne Suadicani glæder sig dog over den valgte kandidat, og understreger, at det vigtigste er, at Socialdemokratiet i Region Sjælland får et medlem i parlamentet.

Rækkefølgen for kandidaterne til Europa-parlamentet vil blive besluttet ved Socialdemokratiets kongres i september. Her vil en eventuel udvidelse i antallet af kandidater også blive afgjort.

Marianne Vind er næstformand i HK/Privat. Hun har dog for længst været ude og meddele, at hun ikke genopstiller til denne post næste gang, da hun satser på en karriere som politiker i Europa-parlamentet. Marianne Vind bor i Havdrup ved Roskilde.