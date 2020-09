Løsningsforslag til farlig skolevej er klar til at blive diskuteret

Efter ulykken ved Kværkeby Friskole ved Ringsted har Finn Andersen, formand for Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening og medlem af bestyrelsen for Kværkeby Friskole, haft travlt.

- Der er nu lavet et foreløbigt udkast, men der skal først holdes et møde med skolelederen på Kværkeby Friskole, Borgerforeningen og teknisk forvaltning, inden det endelige projekt kan færdiggøres.

- Vi håber jo på, at arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt, så vi ikke skal opleve flere uheld ved dette farlige T-kryds. Nu har vi inden for et halvt år haft to alvorlige uheld netop her, lyder det fra borgerforeningsformanden, bestyrelsesmedlemmet og byrådspolitikeren for KristenDemokraterne.