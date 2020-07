Lodsejer truer kommune med retssag om naturpark

Flere lodsejere følte sig forbigået, da Ringsted Kommunes tidligere på året lancerede planerne om at etablere en pilotnaturpark i Ringsted Kommune. Deres kritik blev først formuleret af byrådsmedlem Andreas Karlsen (K) på vegne af lodsejerne, da byrådet nikkede ja til projektet i foråret.

Men nu træder en af lodsejerne frem og truer med at gå rettens vej for at stoppe Ringsted Kommune i naturpark-planer.