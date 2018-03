Se billedserie Bjarne Krog og Kirsten Forsingdal er i færd med at finde en arvtager til at føre Krogagergård videre. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Livsværk skal på nye hænder

Ringsted - 16. marts 2018 kl. 14:19 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pensionsalderen nærmer sig for Kirsten Forsingdal og Bjarne Krog, der ejer og driver Krogagergård på Ørnekildevej tæt ved kommunegrænsen mellem Ringsted og Sorø.

Parret står ikke med et akut behov for at afhænde gården, men fordi de gerne vil finde den helt rette arvtager, er de nødt til at være ude i god tid, så gården bliver drevet videre i samme økologiske ånd.

- Det er et livsværk for os. Den værste følelse er, hvis ikke der er nogen, som vil drive det videre. Det ville være den største smerte ved at stoppe, fortæller Kirsten Forsingdal og tilføjer:

- I gennem årene har vi fået meget positiv respons fra kunderne. Det har været dejligt, og det ville være ærgerligt at sige til dem, at det hele stopper.

De to gårdejere traf for et halvt år siden beslutning om at trække sig tilbage.

Gennem årtierne har oplevelserne og minderne hobet sig op.

- Vores høstmarkeder er en af de oplevelser, som jeg særligt mindes. Der har været i omegnen af 1200 mennesker, som er blevet vist rundt og er blevet fortalt om gården. Det vil altid stå som en god weekend for mig og os, siger Kirsten Forsingdal, som også har masser af gode minder fra kontakten med forbrugerne, eller når der har været skoleklasser på besøg.

Ægteparret har allieret sig med Økologisk Landbrug og Grønt Generationsskifte for at finde deres arvtager til Krogagergård.

- Vi tænker på at dele salget op. I første omgang håber vi at udleje eller sælge gårdbutikken til nogle yngre kræfter, så den kan blive ført videre. I anden omgang skal vi finde en ny ejer til landbruget, fortæller Kirsten Forsingdal om etape-salget af Krogagergård.